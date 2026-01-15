Otel Yangını İstinafa Gidiyor - Son Dakika
Otel Yangını İstinafa Gidiyor

15.01.2026 12:19
Bolu Başsavcılığı, 78 ölümlü otel yangınına ilişkin verilen cezalara itiraz etti.

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin verilen cezalar için istinaf başvurusunda bulundu. Başvuruda; 'Olası kastla öldürme ve yaralama' suçundan ceza alan sanıklardan otel sahibinin eşi, 2 kızı ve otel müdürünün da aralarında olduğu bazı sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan' cezalandırılması, beraat eden 2 sanığa ise ceza verilmesi talep edildi. Başvuru kabul edilirse, müebbet cezalarının bozulup bu sanıklara sadece 22 yıla kadar ceza verilmesi mümkün hale gelecek.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yangın sonrası Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklara, 31 Ekim 2025'te ceza yağdı. Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklara ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

DİĞER SANIKLARA 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA

Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Grand Kartal Otel muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan ve Hüseyin Özer, denetim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, denetim şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, kafeyi işleten şirketin yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan 21'er yıl, otelin resepsiyon görevlisi Yigithan Burak Çetin 12 yıl, otelin teknik personeli Bayram Ütkü 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Heyet, mutfak personeli Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, İbrahim Polat, İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast'tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi.

BAŞSAVCILIK: OTEL SAHİBİNİN EŞİ VE 2 KIZI 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN YARGILANSIN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezalara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere istinafa başvurdu. İstinaf başvurusunda, 'Olası kastla öldürme ve yaralama' suçundan ceza alan Grand Kartal Otel yönetim kurulu üyeleri olan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan' cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtildi.

OTEL MÜDÜRÜ İÇİN DE TALEPTE BULUNULDU

Başvuruda ayrıca 'Olası kast öldürme ve yaralama suçlarından' ceza alan otel müdürü Zeki Yılmaz'ın otel resepsiyon çalışanlarına yangın güvenliği konusunda eğitim ve tatbikat yaptırmadığı, yangın paneli, duman dedektörleri ve alarm sistemlerinin çalışır durumda bulunmasından sorumlu olduğu, bu sorumluluğunun gereklerini yerine getirmediği gibi resepsiyon çalışanlarına da ilgili sistemler hakkında tatbikat ve eğitim yaptırmadığı, Bolu Belediyesi İtfaiye görevlileri tarafından yangın güvenliği yönünden tespit olunan noksanlıklara ilişkin 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan denetimin iptal edilmesine yönelik eylemde bulunduğu ya da emir, talimat verdiğine dair dosya kapsamında tespit bulunmadığı, gerçekleşen sonucun sanık tarafından öngörüldüğü, bu şekilde sanığın tedbirsiz ve dikkatsiz davrandığı, olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu anlaşıldığı bu suretle üzerlerine atılı 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanması talep edildi.

BERAAT EDEN 2 SANIK İÇİN CEZA TALEBİ

Beraat eden mutfak personeli Faysal Yaver ile İş Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğinin hatırlatıldığı istinaf başvurusunda ayrıca FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve şirket çalışanı Aleyna Beşinci'nin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan haklarında ceza verilmesi gerektiği belirtildi.

'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza alan Bolu İl Özel İdaresi eski genel sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Yeliz Erdoğan, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Özel'in de haklarında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza verilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Bolu

