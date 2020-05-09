Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.



Olay Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Tugay T. idaresindeki 02 AAZ 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği yerinden sökülerek yol ortasına devrilirken otomobil ise adeta hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisinde bulunan Ali Ş., Talha Eray T. ile Mehmet Ali A. isimli 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza karışan otomobil ile devrilen aydınlatma direği ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN