Otorapor Oto Ekspertiz, Elektrikli ve Hybrid Araçlar İçin Ekspertiz Hizmeti Sunuyor

Advertorial Bülten

Alırken ya da satarken elektrikli aracınızdan emin misiniz?

Sadece Avrupa'da değil ülkemizde de elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Yakıt ekonomisinin yanı sıra çevresel değerleme açısından önem kazanan bu araçlar sundukları teknolojiyle birlikte ilgi odağı durumunda.

Fosil yakıtlı araçların bakım ve ekspertiz hizmetinin yanı sıra hybrid ve elektrikli araçların bakım ve ekspertizi de artık aranan bir hizmet konumunda.

Bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atan Otorapor Oto Ekspertiz ise öncü konumunu pekiştirici hizmeti devreye almış durumda. Firma, "Elektrikli-Hybrid otomobil Ekspertiz Paketi" kapsamında vatandaşların araçlarına hizmet sunuluyor.

Kafanızda soru işareti kalmasın?

Batarya kapağı hasar durumundan şarj potlarına, rejenerasyon kontrolünden, şarj kablosu, şarj kilitleri, şarj potları ve OBT testine kadar geniş kapsamlı bir inceleme ve teste tabi tutulan araçlar kullanıcılarının da kafasındaki soru işaretlerini gideriyor. Otorapor Oto Ekspertiz, bataryanın ömrü ve pil sağlığı konusunda elektrikli araç sahiplerine sağlıklı çözümü, alırken de satarken de sunmayı amaçlıyor.

Hangi hususlara dikkat edilmeli?

Elektrikli ve plug-in hybrid araç alırken ya da satarken en önemli hususun ayrıntılı ekspertiz olduğuna dikkati çeken Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde şu noktalara dikkati çekiyorlar:

"Elektrikli araçlarda kilometreden ziyade bataryanın sağlığı önem arz etmektedir. Elektrikli araç batarya pil ömrü ölçüm ve ekspertizi bizin esas faaliyet alanımız. Gerek bu araçları alacak gerekse satacak vatandaşlar için tüm bayilerimizde ayrıntılı bir raporlama ortaya koymaktayız. Hiç kimse bataryası arızalı bir araç satın almak istemez. Dolayısıyla bu konuda güven veren bir ekspertiz devreye giriyor. Elektrikli araç batarya yangınlarından korunmak için batarya sağlığı ölçümü önemli. Elektrikli sıfır araçların da pil ömrüne bakılmalı. Bekleyen bataryaların pil hücrelerinin arızalanabilmesi söz konusu. Pil skoru yüzde 70 altında kalan araçların bataryaları AB normlarına göre ölü sayılmaktadır. Bu araçların bataryaları geri dönüşüme gitmelidir. Bu düşük skor 2.el aracın fiyatını yarı yarıya düşürmektedir."

Türkiye Genelinde 300'den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.