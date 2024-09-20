Otorapor Oto Ekspertiz, Elektrikli ve Hybrid Araçlar İçin Ekspertiz Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Bülten

Otorapor Oto Ekspertiz, Elektrikli ve Hybrid Araçlar İçin Ekspertiz Hizmeti Sunuyor

Otorapor Oto Ekspertiz, Elektrikli ve Hybrid Araçlar İçin Ekspertiz Hizmeti Sunuyor

Türkiye'de bir ilke imza atan Otorapor Oto Ekspertiz, hybrid ve elektrikli araçlar için ekspertiz hizmeti sunmaya başladı. Firma, 'Elektrikli-Hybrid otomobil Ekspertiz Paketi' kapsamında, araçların batarya kapağı hasar durumu, şarj potları, rejenerasyon kontrolü, şarj kablosu, şarj kilitleri ve OBT testine kadar geniş kapsamlı bir inceleme sunuyor. Bu hizmet, kullanıcıların batarya ömrü ve pil sağlığı konusundaki sorularını yanıtlamayı amaçlıyor.

20.09.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alırken ya da satarken elektrikli aracınızdan emin misiniz?

Sadece Avrupa'da değil ülkemizde de elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Yakıt ekonomisinin yanı sıra çevresel değerleme açısından önem kazanan bu araçlar sundukları teknolojiyle birlikte ilgi odağı durumunda.

Fosil yakıtlı araçların bakım ve ekspertiz hizmetinin yanı sıra hybrid ve elektrikli araçların bakım ve ekspertizi de artık aranan bir hizmet konumunda.

Bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atan Otorapor Oto Ekspertiz ise öncü konumunu pekiştirici hizmeti devreye almış durumda. Firma, "Elektrikli-Hybrid otomobil Ekspertiz Paketi" kapsamında vatandaşların araçlarına hizmet sunuluyor.

Otorapor Oto Ekspertiz, Elektrikli ve Hybrid Araçlar İçin Ekspertiz Hizmeti Sunuyor

Kafanızda soru işareti kalmasın?

Batarya kapağı hasar durumundan şarj potlarına, rejenerasyon kontrolünden, şarj kablosu, şarj kilitleri, şarj potları ve OBT testine kadar geniş kapsamlı bir inceleme ve teste tabi tutulan araçlar kullanıcılarının da kafasındaki soru işaretlerini gideriyor. Otorapor Oto Ekspertiz, bataryanın ömrü ve pil sağlığı konusunda elektrikli araç sahiplerine sağlıklı çözümü, alırken de satarken de sunmayı amaçlıyor.

Otorapor Oto Ekspertiz, Elektrikli ve Hybrid Araçlar İçin Ekspertiz Hizmeti Sunuyor

Hangi hususlara dikkat edilmeli?

Elektrikli ve plug-in hybrid araç alırken ya da satarken en önemli hususun ayrıntılı ekspertiz olduğuna dikkati çeken Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde şu noktalara dikkati çekiyorlar:

"Elektrikli araçlarda kilometreden ziyade bataryanın sağlığı önem arz etmektedir. Elektrikli araç batarya pil ömrü ölçüm ve ekspertizi bizin esas faaliyet alanımız. Gerek bu araçları alacak gerekse satacak vatandaşlar için tüm bayilerimizde ayrıntılı bir raporlama ortaya koymaktayız. Hiç kimse bataryası arızalı bir araç satın almak istemez. Dolayısıyla bu konuda güven veren bir ekspertiz devreye giriyor. Elektrikli araç batarya yangınlarından korunmak için batarya sağlığı ölçümü önemli. Elektrikli sıfır araçların da pil ömrüne bakılmalı. Bekleyen bataryaların pil hücrelerinin arızalanabilmesi söz konusu. Pil skoru yüzde 70 altında kalan araçların bataryaları AB normlarına göre ölü sayılmaktadır. Bu araçların bataryaları geri dönüşüme gitmelidir. Bu düşük skor 2.el aracın fiyatını yarı yarıya düşürmektedir."

Türkiye Genelinde 300'den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: Bültenler

15:00 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
22:32 Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular
22:21 İtalya’da tecavüzcülere “kimyasal hadım“ cezasının gelmesi an meselesi İtalya'da tecavüzcülere "kimyasal hadım" cezasının gelmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 16:25:42. #1.12#
SON DAKİKA: Otorapor Oto Ekspertiz, Elektrikli ve Hybrid Araçlar İçin Ekspertiz Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement