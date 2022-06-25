ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Yangından toprağın altına gizlenerek kurtulan hayvanları arıyorlar

Marmaris'te orman yangınının etkili olduğu alanlarda görev yapan hayvanseverler, toprağın altına girerek alevlerden kurtulmayı başaran kaplumbağa ve kirpi gibi hayvanlara ulaşmaya çalışıyor

HAYTAP Aydın Temsilcisi Mehmet Gürhan Tığoğlu:

"Hayvanların bir bölümü alevlerden kaçabiliyor, kaplumbağa, kirpi gibi hayvanlar ise toprağın altına saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Gönüllülerimiz tüm günü yanan bölgelerde geçirerek hayvanlardan bir iz bulmaya çalışıyor. Bu gerçekten samanlıkta iğne aramak gibi bir şey"

(Mustafa Güngör/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yargıtay, çocuğun çıkardığı orman yangınında ailesinin de sorumlu olduğuna karar verdi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet veren çocuğun 148 bin 722 lira maddi tazminat ödemesine karar verilen davaya anne ve babanın da dahil edilmeleri gerektiğine hükmetti

Dairenin bozma kararında 16 yaşındaki çocuğun anne ve babasının "ev başkanı" sıfatıyla çıkan yangından ve oluşan maddi zararın karşılanmasından sorumlu olduğu belirtildi

(İsmet Karakaş/Ankara)

3- Rusya ile doğalgaz krizi derinleşirken Alman ekonomisi resesyon riskiyle karşı karşıya

Artan enerji fiyatları ve doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntılar, Almanya ekonomisinde büyüme odaklı endişeleri artırıyor

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından büyüme beklentilerini düşüren Alman sanayiciler, gaz tedarikinin kesilmesi halinde ülke ekonomisinde resesyonun kaçınılmaz olacağına dikkati çekiyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

4- G7'nin ana gündemi iklim krizi yerine savaş, enerji güvenliği ve yüksek fiyatlar olacak

Savaş ve ekonomik sorunların yanı sıra Rusya'ya yaptırımlar, iklim krizi ve jeopolitik gerilimlerin de masaya yatırılacağı G7 Zirvesi'nde yeni rotalar belirlenecek

Almanya dönem başkanı olarak gelecekte küresel zorlukları gidermede ilerleme sağlamak için Güney Afrika, Senegal, Hindistan, Endonezya ve Arjantin'i zirveye davet etti

(Bahattin Gönültaş- Erbil Başay/Berlin)

5- Jandarmanın "hassas burunları" operasyonlara helikopterli eğitimle hazırlanıyor

Jandarmaya zorlu şartlarda eşlik edecek köpeklere Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde helikoptere binme, helikopterden inme ve tahliye konularında eğitim veriliyor

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevinç Uğurateş:

"Köpeklerimiz helikoptere binme ve inme eğitimleri sayesinde hava araçlarına, çıkan yüksek ses ve rüzgara aldırış etmeden ve korkmadan yaklaşabilmektedir"

(Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Kovid-19 sürecinde zirve yapan konteyner fiyatları düşüş eğiliminde

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Engin:

"Bu yılın başında 40'lık konteyner için 13-14 bin dolar seviyelerinde olan Uzak Doğu-Avrupa navlunları şu günlerde 10 bin doların altına düştü. Bu trend devam ederse yaz döneminde 9 bin doların altını görebilir"

"Sene sonuna doğru navlunun aşağı yönlü olacağını tahmin ediyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

7- İstanbul'da Kur'an kurslarında hedef 300 bin öğrenci

İstanbul Müftü Yardımcısı Huriye Akbıyık:

"İstanbul genelinde 2 bin 405 Kur'an kursu öğreticimizle, 2 bin 480 imam hatibimiz, yine 1097 müezzin kayyımımızla toplamda 7 bin 693 görevlimizle bu hizmeti, bu eğitimleri gençlerimizle ve çocuklarımızla buluşturmaya gayret göstereceğiz"

"Yaz kurslarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları boyunca kendilerine faydalı olacak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar kazanmaları noktasında da ciddi katkılar sağlamaktadır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Gurbetçi hentbolcular Türk hentbolunun geleceğinden umutlu

TSV Hannover'da oynayan Koray Ayar:

"Bu genç milli takım ile yeni federasyon yönetimi ve hocamızla 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na Almanya'da katılmak ve daha uzun yıllar bu takımla beraber oynamak istiyorum"

DJK SF Budenheim'da forma giyen Ömer Acar:

" Akdeniz Oyunları'nda ilk işimiz gruptan çıkmak, ondan sonra inşallah hedefimiz finale kadar gitmek"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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