Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Aralık 2021

27.12.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Aralık 2021

İhtiyaç sahiplerine ısınma yardımı kapsamında "doğal gaz" desteği sağlanacakAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil, doğal gaz alt yapısı da söz konusu""İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde, hem çevreye katkısı...

6 Nisan 1920

1- İhtiyaç sahiplerine ısınma yardımı kapsamında "doğal gaz" desteği sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

"Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil, doğal gaz alt yapısı da söz konusu"

"İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde, hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı, doğal gaz için de vereceğiz"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- "James Webb"i uzaya fırlatan füzenin motorları Türk profesörün laboratuvarında geliştirildi

Dünyanın en gelişmiş uzay teleskobu "James Webb"in fırlatıcısı "Ariane 5" füzesinin birinci ve ikinci kademe motorları, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp'in Fransa'da kurduğu ICARE-CNRS laboratuvarında iyileştirildi

Prof. Dr. Gökalp:

"Ben bu laboratuvarda 1983'ten itibaren çalıştım. 2003'lerden itibaren de özellikle İTÜ, ODTÜ, Marmara, Erciyes üniversitelerinden doktora ve doktora sonrası öğrencileri de alıp yetiştirdim. Bu nedenle fırlatma için Ariane 5'in seçilmesinden oldukça mutluyuz"

"Bilim dünyası, kozmoloji alanında var olan teorilerin doğrulanıp doğrulanmayacağını bekliyor. Doğrulanabilmesi için de bu yeni teleskoptan gelecek bilgilere ihtiyaç var, o nedenle herkes heyecanla bekliyor"

"Yeni teleskopla zamanda, bir milyar ışık yılı daha geriye gitmekten bahsediyoruz. Yani astronomi ve kozmoloji alanlarına yepyeni katkılarda bulunacak"

(Selma Kasap/Ankara) (Görüntülü)

3- Dışa bağımlı olunan vücut implantlarını üreten firma, 45 ülkeye de ihracata başladı

Doratek Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Selin Ariç:

" Asya'dan Güney Amerika'ya kadar pek çok bölgeye yayılmış durumdayız. Pakistan'dan Şili'ye kadar yaklaşık 45 ülkeye ihracatımız mevcut"

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- İklimlendirme sektörü 2021'i ihracat rekorlarıyla kapatmaya hazırlanıyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal:

"Sektörümüz yıl sonu için koyduğu 5 milyar dolarlık ihracat hedefini ekim ayı itibarıyla aştı"

"6 milyar dolarlık ihracat barajını ise 22 Aralık'ta geçmiş bulunmaktayız. Firmalarımız tüm coğrafyalarda ihracat atağında"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman muhafaza memurluğundan emekliye ayrılan Bayram Dayı, 2001'de arkadaşlarıyla ağaçlandırdığı alanda çektirdiği fotoğraftaki pozu, yıllar sonra yeşil bir arka fonda verdi

Bayram Dayı:

"Ağaçların büyüdüğünü görünce mutlu oluyorum, devlete, millete katkım olduğu için seviniyorum. Bu işin manevi değeri benim için çok yüksek"

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar:

"Bayram Dayı, meslekte çalışırken de binlerce fidan dikmiş, şimdi de kendi oluşturduğu ekiple çalışmaya devam ediyor. Bayram Dayı gibi büyüklerimiz, ormanlarımızın gizli kahramanlarıdır"

(Miraç Kaya-Sergen Sezgin/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- GRAFİKLİ - Türkiye'de her iki elektrikli araca bir şarj istasyonu düşüyor

Ülkedeki elektrikli araç şarj ünitelerinin yüzde 36,6'sı İstanbul'da bulunuyor

Türkiye'nin her ilinde en az bir şarj ünitesi yer alıyor

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

YORUMLAR
500

Derya Yanık, Doğalgaz, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Aralık 2021 - Son Dakika


Nesli tehlike altında olan saz kedisi "Latmus", GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı Nesli tehlike altında olan saz kedisi "Latmus", GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı         
10:48
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:45
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Rıdvan Dilmen'den taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç için olay sözler: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç için olay sözler: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:40
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
10:47 Nesli tehlike altında olan saz kedisi "Latmus", GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı
10:44 Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar
10:44 Ramazan Kadirov park gerilimini tırmandırıyor: Erdoğan'a seslendi
10:40 İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?
10:38 Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu
10:37 Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı
10:28 Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen şahıs tutuklandı
10:24 Bilim dünyasını ayağa kaldıran gelişme! Felçli hasta düşünce yoluyla tweet attı, işte ilk sözleri
10:16 Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın
10:12 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri: Kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 10:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Aralık 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement