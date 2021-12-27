ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- İhtiyaç sahiplerine ısınma yardımı kapsamında "doğal gaz" desteği sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

"Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil, doğal gaz alt yapısı da söz konusu"

"İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde, hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı, doğal gaz için de vereceğiz"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- "James Webb"i uzaya fırlatan füzenin motorları Türk profesörün laboratuvarında geliştirildi

Dünyanın en gelişmiş uzay teleskobu "James Webb"in fırlatıcısı "Ariane 5" füzesinin birinci ve ikinci kademe motorları, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp'in Fransa'da kurduğu ICARE-CNRS laboratuvarında iyileştirildi

Prof. Dr. Gökalp:

"Ben bu laboratuvarda 1983'ten itibaren çalıştım. 2003'lerden itibaren de özellikle İTÜ, ODTÜ, Marmara, Erciyes üniversitelerinden doktora ve doktora sonrası öğrencileri de alıp yetiştirdim. Bu nedenle fırlatma için Ariane 5'in seçilmesinden oldukça mutluyuz"

"Bilim dünyası, kozmoloji alanında var olan teorilerin doğrulanıp doğrulanmayacağını bekliyor. Doğrulanabilmesi için de bu yeni teleskoptan gelecek bilgilere ihtiyaç var, o nedenle herkes heyecanla bekliyor"

"Yeni teleskopla zamanda, bir milyar ışık yılı daha geriye gitmekten bahsediyoruz. Yani astronomi ve kozmoloji alanlarına yepyeni katkılarda bulunacak"

(Selma Kasap/Ankara) (Görüntülü)

3- Dışa bağımlı olunan vücut implantlarını üreten firma, 45 ülkeye de ihracata başladı

Doratek Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Selin Ariç:

" Asya'dan Güney Amerika'ya kadar pek çok bölgeye yayılmış durumdayız. Pakistan'dan Şili'ye kadar yaklaşık 45 ülkeye ihracatımız mevcut"

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- İklimlendirme sektörü 2021'i ihracat rekorlarıyla kapatmaya hazırlanıyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal:

"Sektörümüz yıl sonu için koyduğu 5 milyar dolarlık ihracat hedefini ekim ayı itibarıyla aştı"

"6 milyar dolarlık ihracat barajını ise 22 Aralık'ta geçmiş bulunmaktayız. Firmalarımız tüm coğrafyalarda ihracat atağında"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman muhafaza memurluğundan emekliye ayrılan Bayram Dayı, 2001'de arkadaşlarıyla ağaçlandırdığı alanda çektirdiği fotoğraftaki pozu, yıllar sonra yeşil bir arka fonda verdi

Bayram Dayı:

"Ağaçların büyüdüğünü görünce mutlu oluyorum, devlete, millete katkım olduğu için seviniyorum. Bu işin manevi değeri benim için çok yüksek"

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar:

"Bayram Dayı, meslekte çalışırken de binlerce fidan dikmiş, şimdi de kendi oluşturduğu ekiple çalışmaya devam ediyor. Bayram Dayı gibi büyüklerimiz, ormanlarımızın gizli kahramanlarıdır"

(Miraç Kaya-Sergen Sezgin/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- GRAFİKLİ - Türkiye'de her iki elektrikli araca bir şarj istasyonu düşüyor

Ülkedeki elektrikli araç şarj ünitelerinin yüzde 36,6'sı İstanbul'da bulunuyor

Türkiye'nin her ilinde en az bir şarj ünitesi yer alıyor

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)