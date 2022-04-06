ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı bulut teknolojisine geçiş için hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın:

-"Veri Merkezi inşaatı için ayrılan bütçeyi Hazinemizin kasasında bıraktık ve bulut ekosistemi oluşturulmasına önemli bir destek verdik, buluta geçiş aşamalarından ilkini gerçekleştirdik"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Türkiye komşularına yılın ilk çeyreğinde 5,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Komşu ülkelere bu yılın ilk çeyreğinde en fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ürün sattı

Bu dönemde en fazla ihracat 2,4 milyar dolarla Irak'a, 1,06 milyar dolarla Bulgaristan'a ve 790 milyon dolarla Yunanistan'a yapıldı

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

3- Yılın ilk çeyreğinde 708 bin 523 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Satış işlemlerinden yaklaşık 7 milyar lira tapu harcı geliri sağlandı

İşlemlerin 307 bin 396'sını konut, 122 bin 22'sini arsa, 192 bin 184'ünü tarla, 34 bin 669'unu iş yeri, geri kalan bölümünü ise diğer taşınmazlar oluşturdu

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

4- Rusya'nın ruble kararnamesiyle Avrupa'da gaz alım sözleşmeleri belirsizliğe düştü

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Yafimava:

"Bazı alıcılar, sözleşmelerin yapılan değişikliği kapsayacak şekilde ayarlanması gerektiğini iddia edebilir ve sözleşmeler düzeltilene kadar yeni prosedürü izlemeyi reddedebilir"

ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Kauzlarich:

"Çoğu enerji sözleşmesinde para birimi belirlenmiyor, tek taraflı bir ihlal, sözleşmeleri geçersiz kılabilir"

(Murat Temizer/Ankara)

5- İklimlendirme sanayisinden tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatı

Sektörün ihracatı, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 1 milyar 613 milyon dolara ulaştı

Bu dönemde 182 ülkeye ihracat yapılırken, Türkiye'nin dış ticaretteki en büyük partneri Avrupa Birliği ülkeleri iklimlendirme sanayisi ihracatında da ilk sırada yer aldı

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

6- TÜRKÖK, 3 bin 900 hastaya umut oldu

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde yürütülen TÜRKÖK projesiyle, bugüne kadar 320'si yurt dışından toplam 3 bin 900 hastaya kök hücre nakli gerçekleştirildi

Türk Kızılay Kök Hücre Kazanım ve Koordinasyon Birim Yöneticisi Şenay Canpolat:

"TÜRKÖK kapsamında gönüllü bağışçı sayımız 860 bine ulaştı. Akraba dışı ve akraba içi nakil bekleyen hasta sayısı yıllık 2 bin-3 bin civarında"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berk Canberk ve ekibi araçlarına, özelleştirilmiş yeni nesil basit sensörler takarak hava kalitesini ölçecek

Prof. Dr. Canberk:

"Hareketli cihazların üstüne yerleştireceğimiz mikro kontrol temelli basit sensörler sayesinde hava kalitesi ile ilgili bütün verileri toplayacağız"

"Türkiye'de projeyi 1 senede uygulamaya geçireceğiz. Projemizle biz hava kalitesini yapay zeka yöntemleriyle tespit edeceğiz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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