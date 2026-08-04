Özel'den tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu - Son Dakika
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Özel'den tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den 700 bini aşkın kişinin istifa ettiğinden haberdar olduklarını belirterek yol arkadaşlarına "Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Partimize buyurun" çağrısı yaptı. Özel ayrıca, ilk kurultaya kadar partiye üye olan herkesin "siyasi kurucu" kabul edileceğini açıklayarak vatandaşları Yeni Parti'ye katılmaya davet etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin ilk grup toplantısında hem teşkilatlanma sürecine hem de CHP'deki istifalara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Konuşmasının en çok konuşulan bölümü ise CHP'den ayrılan üyelere yönelik yaptığı çağrı oldu.

"700 BİNİ AŞKIN İSTİFADAN HABERDARIZ"

Özel, bugüne kadar CHP üyelerine yönelik herhangi bir istifa çağrısı yapmadıklarını belirterek buna rağmen partiden ayrılanların sayısının hızla arttığını öne sürdü.

"Şimdiye dek hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız." diyen Özel, CHP'de görev yapan bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin de istifa etmek için harekete geçtiğini iddia etti.

"YENİ PARTİMİZE BUYURUN"

Özel, açıklamalarının devamında CHP'den ayrılan ve ayrılmayı düşünen isimlere seslenerek şu çağrıyı yaptı: "Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Partimize buyurun."

Vatandaşları da Yeni Parti'ye üye olmaya davet eden Özel, partinin teknik kuruluş sürecinin tamamlandığını, siyasi kuruluş sürecinin ise önümüzdeki yaklaşık üç ay boyunca Türkiye genelinde yürütüleceğini söyledi. İlk kurultaya kadar partiye katılan herkesin "siyasi kurucu" kabul edileceğini belirten Özel, online üyelik sisteminin de hazır olduğunu ancak resmi onay sürecinin beklendiğini ifade etti.

5 GÜNDE 240 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Konuşmasında partisinin mali yapısına ilişkin de bilgi veren Özel, vatandaşların bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Beş gün içinde 113 bin kişinin bağış yaptığını açıklayan Özel, toplam bağış miktarının 240 milyon liraya ulaştığını duyurdu. Toplanan bağışların ve yapılan tüm harcamaların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Özel, parti hesaplarının bağımsız denetime açık olacağını ifade etti.

LÜKS ARAÇ İDDİALARINI REDDETTİ

Bağışlarla lüks araç alındığı yönündeki iddialara da yanıt veren Özel, şu ana kadar bağışlardan yalnızca genel merkez binasının doğal gaz ve su abonelik işlemleri için harcama yapıldığını söyledi. Tüm gelir ve giderlerin şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanacağını vurguladı.

65 İL VE 733 İLÇEDE TEŞKİLATLANMA HEDEFİ

Özel, hafta sonuna kadar 65 il ve 733 ilçede teknik teşkilatlanmanın tamamlanacağını açıklarken, vatandaşları ilçe başkanlıklarına giderek Yeni Parti'ye üye olmaya davet etti. Online üyelik sisteminin de gerekli resmi onayların ardından kısa süre içinde kullanıma açılacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Yeni Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yeni Parti Özel'den tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu - Son Dakika

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