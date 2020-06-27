Özgener'den güvenli ülkeler listesi yorumu - Son Dakika

Özgener'den güvenli ülkeler listesi yorumu

Korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm ile bu sektöre bağlı hava yolları, yeme-içme, konaklama gibi 50'den fazla alt sektörün geldiğini vurgulayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Almanya'nın güvenli ülkeler...

Korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm ile bu sektöre bağlı hava yolları, yeme-içme, konaklama gibi 50'den fazla alt sektörün geldiğini vurgulayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Almanya'nın güvenli ülkeler listesine Türkiye'yi alması gerektiğini söyledi.

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Türkiye'nin, korona virüs salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yürütülen başarılı çalışmalar ile dünyaya örnek olacak şekilde riski yönettiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bakanlıklarımız, yoğun çalışmaları ve hızlı karar alıp uygulamadaki başarılarıyla tüm dünyaya emsal olabilecek bir kriz yönetimi gerçekleştirdi. Bu yoğun çalışmalar ve şeffaf pandemi yönetimi neticesinde, ülkemizde haziran ayı itibariyle kontrollü olarak iç ve dış hat uçuşları başladı. Alman Hava Yolları Lufthansa ve milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları ortak kuruluşu olan SunExpress, Almanya'daki şirketini kapattı ve Türkiye ile büyüme kararı aldı. 2019 yılında Almanya'dan İzmir'e 414 bin 639 kişi ile giriş olurken, 2020 yılının ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı 14 kat azalarak 29 bin 406 kişi kentimize geldi. Her ne kadar pandemi sürecinde bir düşüş yaşanması öngörülse de, bu kadar ciddi bir düşüşün yaşanmasında Almanya'nın güvenilir ülke listesinde ülkemize yer vermemesinin ve arasında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde zaman geçiren Alman vatandaşları için ülke girişinden önce 14 gün karantinada tutulma kararının büyük etkisi bulunuyor" diye konuştu.


Türkiye 37. sırada


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İzmir Adnan Menderes Havalimanı başta olmak üzere bütün turistik havalimanlarında açılacak test merkezleri ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan İZTO Başkanı Özgener, " İstanbul, İzmir, Antalya, Dalaman havalimanlarında test merkezleri 1 Temmuz'a kadar, diğer turistik havalimanlarındakiler ise 15 Temmuz tarihine kadar açılacak. Bir yolcu isterse ülkesine dönerken yine test yaptırabilecek. Bununla birlikte, yabancı turistler ya da yurt dışında ikamet eden vatandaşlar için geliştirilen sigorta sistemi ile korona virüs vakalarıyla sınırlandırılmayacak şekilde tüm sağlık sorunlarına ilişkin tedavi masraflarının 7 bin euroya kadar olan kısmını sigorta şirketleri karşılıyor. Almanya'da okulların açıldığını, temmuz sonunda Avrupa'da yaşamakta olan vatandaşlarımızın Kurban Bayramı vesilesiyle ülkemizi daha sık ziyaret edeceklerini öngörerek, Türkiye'nin seyahat edilmesi riskli ülkeler arasında yer alması ile hem turizm sektörü hem de ticaret olumsuz yönde etkilenecek. Güvenli, sağlıklı sertifika almaya hak kazanan otellerimizde, Almanya başta olmak üzere tüm ülkelerden gelen ziyaretçilerimizin huzurlu, rahat, sağlıklı ve güvenli bir seyahatle gelerek konaklayacaklarına, ülkemizde keyifli zaman geçirip güzel anılar biriktirerek memleketlerine döneceğine inanıyorum. Türkiye ve İzmir'i sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir şekilde keşfetmek için birçok sebep var" dedi.


Türkiye'nin, Forbes'un seyahat edilmesi güvenli ülkeler listesinde, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, Fransa, Rusya gibi pek çok ülkeyi geride bırakarak 37. sırada bulunduğunu belirten Özgener, ülkemizin Dünya Turizm ve Seyahat Konseyinin (WTTC) önerdiği güvenli ülkeler arasında da yer aldığını sözlerine ekledi. - İZMİR

Koronavirüs, Almanya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özgener'den güvenli ülkeler listesi yorumu - Son Dakika Ekonomi

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