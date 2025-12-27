Özgür Özel: Adayım İmamoğlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel: Adayım İmamoğlu

Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
27.12.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafının kaldırılması, Özgür Özel'e yönelik adaylık iddialarını gündeme getirdi. Günler sonra adaylık sorusuna yanıt veren Özel, "Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu. Diploma üzerinden engellemeye çalışılırsa, CHP adayını en katılımcı bir şekilde belirler. Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir niyetim ilk günden beri yok ama CHP'nin adayı Erdoğan'ı yenecek güçte olacaktır" yanıtını verdi.

CHP lideri Özgür Özel, "Erdoğan'ın karşısına aday olarak sizi istediği söyleniyor, bu konuda ne söylemek istersiniz" sorusuna, "Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes Gazetesi'ne verdiği röportajda "CHP'nin süreç komisyonuna sunduğu raporlar eleştirildi, eksik olduğu ifade edildi. Bu konuda ne söylemek istersiniz" sorusu üzerine, "CHP, tarihsel tutarlılığı içinde bu komisyonun kurulmasını savunmuştu. Yaşadığımız birçok güçlüğe rağmen ilkesel olarak bu komisyonda durduk. Komisyona sunduğumuz rapor çeşitli eleştiriler aldı bazı çevrelerden. MHP'den DEM Parti'den bazı eleştiriler oldu ama CHP'nin hakkını teslim eden çok sayıda yazar, çizer, entelektüel çevreden de yaklaşım oldu" dedi.

"KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEYE YÖNELİK DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARI İÇ İÇE ATILMALI"

Özel, şöyle devam etti:

"Raporları okurken bazı partilere pembe gözlükten bakıp, CHP'ye koyu bir güneş gözlüğüyle bakan bir anlayış var. Mesela 'Kürt sorunu yoktur' diyen partilerin, onların raporunu olumlayanların, 'Kürt sorunu vardır ve demokrasiyle çözülür' diyen CHP raporunu eleştirdiğini gördük. Burada hakikaten raporun kendisinden ziyade gözlüğün camıyla ilgili bir problem var. Bir tarafı fazla olumlayan, bir tarafı fazla kötümser bir bakış açısıyla irdeleyen bir yaklaşım var. Sonuçta CHP sorunun varlığını kabul ediyor ve demokratikleşme yoluyla çözülmesi gerektiğini söylüyor. Elbette sorunun çözümüne yönelik spesifik düzenlemelere ihtiyaç olunca, işte buna kimi özel yasa diyor, kimi özel kanun, düzenleme diyor, önemli olan burada önceliklendirme konusunda şu yanlış dilden vazgeçmek lazım. 'Önce sorun çözülecek, demokratikleşme arkasından gelecek' anlayışı yanlış. Bu muhalefetteki partiler açısından da muhalefetteki seçmen açısından da kaygılı seçmen açısından da güven veren bir şey değil. Bu yüzden ben iç içe bir süreç işletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Demokratikleşme adımı atılırken düşünmek gerekir. Yani Kürt sorununu tüm boyutlarıyla çözmeye yönelik demokratikleşme adımlarının da iç içe atılması sürece güven verir. Bizim önerimiz peş peşelik değil, iç içelik ilkesi içinde meselenin çözülmesidir."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

"CHP'NİN KOMİSYONDAKİ VARLIĞI HERKES TARAFINDAN ÖNEMSENİYOR"

Özel, "CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı kamuoyunda sıkça tartışıldı? Sizce bu karar doğru muydu" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Birincisi her şeye öyle karar vermiyoruz, bir gözümüz bütün partilerin olduğu gibi kamuoyu araştırmalarında oluyor. Buna partinin oyu açısından bakmıyorum orada zaten istikrar kazandık. Adaya gitme kararını vatandaşın nasıl yorumladığı noktasında CHP'nin kararı başta kendi seçmeni olmak üzere seçmen genelinde de doğru bulundu. Hatta ilk başta komisyona girmemize olumsuz bakan bir grup daha sonra CHP'nin komisyona girmesini ve adaya gitmemesini doğru bulunduğunu bildirdi. İkincisi, sahadan milletvekillerimize ve bize gelen geri bildirimlerde de 'doğru yaptınız' mesajı veriliyor. Üçüncüsüne ise diğer siyasi partilerin tutum ve davranışlarıdır. Daha çok adaya gitme kararı alan partilerden sert eleştiriler geldi. Adaya gidip geldikten sonra CHP'nin tutumunun önemi ortaya çıktı. Süreç, bir partiden giden milletvekilinin bile inkar ettiği bir fotoğraftan, videodan bile imtina edildiği bir sürece dönüştü. Ben 'Biz gelirsek ne fotoğraftan ne videodan çekiniriz. Gittiğimizi gizlemeyiz' diye söylemiştim. CHP'nin bu sahici tutumu toplumda karşılık buluyor. Bence seçmen, kararı ne olursa olsun, kararının arkasında samimiyetle durabilmeyi, buradaki kararlılığı görmek istiyor. Kendi aldığı karardan çekinen utanan birisi bir yapı yerine, bir kararı alan o kararın da arkasında durabilen bir parti var. Bize, 'Adaya gelmezseniz buradan ayrılırsınız' muamelesi yapmaya çalıştılar. Şu anda baktığımızda CHP'nin komisyondaki varlığı herkes tarafından önemseniyor. Demek ki komisyona girerken de adaya gitmediğimiz için de doğru bir karar vermişiz. Çünkü CHP gidip de sonra bu komisyonda bulunması noktasında belki şu anda bulunduğu konuma göre çok daha sıkıntılı bir pozisyonda olabilirdi. Şimdi ne öneriyorsak tarihsel tutarlılık içinde kendi fikrimiz olarak ve bulunduğumuz başta tarif ettiğimiz pozisyonu koruyarak bulunuyoruz."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı.

"ERDOĞAN'IN ADAYINI DUYMAK İSTERİM"

Özel, "Erdoğan'ın karşısına aday olarak sizi istediği söyleniyor, bu konuda ne söylemek istersiniz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben Erdoğan'ın karşısındayım zaten. O AK Parti'nin, ikinci partinin, ben birinci partinin genel başkanıyım. Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu. Erdoğan'ın adayını duymak isterim. Zaten Erdoğan'la karşı karşıyayız. Seçimde yarışacağız. Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Erdoğan ilan etsin. Benimki şu anda bu kadar büyük bir haksızlık yapılmasına rağmen adayımız Ekrem İmamoğlu. Adayımın diplomasını bırakırsa adayım hazır benim. Yok, diploma üzerinden engellemeye çalışırsa, CHP adayını en katılımcı bir şekilde belirler. Onu yenecek bir aday belirleriz. Benim şu anda cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok ama CHP'nin adayı Erdoğan'ı yenecek güçte olacaktır."

"ELMADAĞ'A DRONE GELMİŞ, ONU DÜŞÜRMEKLE ÖVÜNÜYORLAR"

Özel, "Libya Genelkurmay Başkanının uçağı düştü, Sayın Bahçeli de bir şüpheli bir durum var gibi bir açıklama yaptı. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konuda Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı ben uçak düştüğü gün yapmıştım. Erken konuşmamak lazım ama yani bütün yerdeki kontrolleri yapılmış ve bir anda elektrik arızası oluyor. Ve daha dönmeden, diyorlar ki normal bir arıza olsa süzülerek havaalanına kadar gelmesi lazım, çok kısa süre içinde düşüyor. Bu uçağın firmasının daha önce Libya'ya İrlanda'dan paralı askerler taşıdığı, bu uçağın Hafter lehine savaşan paralı askerlerin bir kısmını daha sonra Ukrayna'da savaşmak için taşıdığı gibi bir mevzu da var. Burada artık bir şüpheyi dile getirmek, komplo teorisyeni olmak değil. Bu şüphelerin ortadan kalkması lazım. Elmadağ'a bir drone gelmiş, onu düşürmekle övünüyorlar. Onun buraya kadar gelmesi bir kere bir utanç vesilesi, övünç vesilesi değil. Bir bakıyoruz Kocaeli'de bir drone düşmüş bir drone Balıkesir'de. Şimdi bunlar drone düşmüş alarm veriyor, köylüler başına gitmesi haberimiz olmayacak. Öyle bir nokta ki seçtikleri bütün hedefler askeri olarak son derece stratejik hedefler, biri hava üssü, biri deniz üssü, bir tanesinde Türkiye'nin Aselsan, Roketsan gibi önemli tesisleri."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Adayım İmamoğlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    25 senedir Erdoğan'ı yenemedin. Ve yirmi beş senedir senin partine oy verdim. Bükemedigim eli öpüyorum oyum AKP'ye. 29 21 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    sen CHP li değilsin rol yapma millete 18 13
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    vatansever 72 kendini çok açığa vermişsin biraz dikkatli yorum yap. hangi partili oldun apaçık belli ediyorsun. 11 11
    onur pari onur pari:
    Sana gerek yokmuş zaten. Bas. 1 1
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Sen traktör sözü verip sonra reklam idi diyen adamsın maalesef,sen aday ol istersen,masa falan yap birşeyler. 35 4 Yanıtla
  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    gerçekten Bunlar geri zekalı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı yenebilecek olmalı, ne yiyorlar ne içiyorlar bilmiyorum ama bunlar yağlı güreş zannediyorlar. yok abi bunlar bu işi beceremezler. bunların içinde hiç mi kafası çalışan insan yok? oğlum Cumhurbaşkanı milletvekili vs. seçmenler ile kazanılır yani seçmene kendini inandırman gerekiyor güvendirmen gerekiyor 23 senedir CHP'ye bunu anlatıyoruz almıyor saman kafa. CHP güçlü olacak ki halkın işine yarasın ülkenin işine yarasın AK Parti kaybetme korkusuyla daha çok çalışır CHP AK Parti'nin eksikliklerini dile getirir önerge verir bu adamlar gerçekten bir şeyler biliyorlar yapıyorlar derler seçmen ona yüklenir bu şekilde insanların karı olur ülkenin kârı olur bunlar cebimizi dolduralım.olmaz!!! 21 3 Yanıtla
  • rwjmdfhmfj rwjmdfhmfj:
    Kemal Kılıçdaraoğlu :) 18 5 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    4 bin sayfa boş değil olay particilik de değil , şu milletin artık gerçekten her anlamda temiz adaylara ihtiyacı var 15 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı İlk itiraz sektörün içinden geldi Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi
Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı
Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi Üzerindeki yazılar incelenecek Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek
Bakan duyurdu Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Suriye’de bir camide patlama Çok sayıda ölü ve yaralı var Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Operasyon artık an meselesi Sadece 5 gün kaldı ama SDG’den bir adım yok Operasyon artık an meselesi! Sadece 5 gün kaldı ama SDG'den bir adım yok
Lapa lapa kar geliyor Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı
Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu
Villarreal, Fenerbahçe’nin kalbini istiyor Villarreal, Fenerbahçe'nin kalbini istiyor
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama... Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...
Kış saati uygulaması devam edecek mi Beklenen açıklama geldi Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

12:11
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
11:00
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
10:41
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
10:39
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:26
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani’nin oğlundan yürek yakan türkü
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani'nin oğlundan yürek yakan türkü
10:06
Binlerce öğrenciye af geliyor
Binlerce öğrenciye af geliyor
09:37
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı
09:31
Türkiye’nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
09:16
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı
08:30
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek Para transferinde yeni dönem
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem
08:18
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
07:22
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı İstanbul’un yanı başında kar başladı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı
01:16
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 12:28:28. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Adayım İmamoğlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.