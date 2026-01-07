Özgür Özel, Tayfun Kahraman\'ı Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Gezi Davası hükümlüsü şehir planlamacısı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Venezuela'da yaşananlar kapsamında "iç cepheyi güçlendirme" konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin ifadesi doğrudur. Ortaya konulan hat doğru bir hattır. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Düzeni bozan Erdoğan'dır ve bundan sonraki süreçte Erdoğan iç cepheyi güçlendirmek istiyorsa içerideki kimseye düşman hukuku uygulamayacak ve ondan sonrasını hep birlikte bakacağız. Soruyorlar; 'Sayın Erdoğan'la normalleşme?' Benim Erdoğan'la normalleşme gibi bir derdim yok. Benim bu ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var" dedi.

MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak'tan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Gezi Davası hükümlüsü şehir planlamacısı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Özel'e İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi sevgili Tayfun Kahraman MS hastası ve sağlığıyla ilgili kaygı verici gelişmeler yaşanıyor. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne hem sağlıkla ilgili bilgiler de verilerek hem de yargılama sürecindeki hukuksuzluklar dile getirilerek Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapılmış. Başvuru esastan görüşülmüş. Anayasa Mahkemesi kendisinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve hem yeniden yargılama hem de tutukluluk halinin değerlendirilmesi, kaldırılması açısından birinci kademe mahkemesi olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye hukuku tarihinde bir ilke maalesef imza atarak şöyle bir karar verdi: 'Ben Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum' dedi. Esastan alınmış bir karara uymaması ilktir. Daha önce usulden alınmış kararlar ya da milletvekili dokunulmazlığının ihlaliyle ilgili durumlar yargılamanın durdurulmasına ilişkin kararlar hep vardı. Ama olmuş bitmiş bir yargılamadan sonra esastan verilmiş karara uymaması tam bir anayasa ihlaliydi.

"MS hastalarının düzenli güneş alması lazım, dört yıldır hücrede yaşıyor"

Bir yandan da sağlık durumu MS hastası olarak kritik bir noktadaydı. ve bu karardan sonra çok daha kötüye gitti. Şaşılacak bir şey yok aslında zaten bir kere MS hastalarının özenli beslenmesi lazım. Dört yıldır cezaevi yemeği yiyor. MS hastalarının düzenli güneş alması lazım. Dört yıldır hücrede yaşıyor. MS hastalarının düzenli hareket etmesi lazım kaslarının güçlü olabilmesi için dört yıldır bir cezaevinde koğuşunun havalandırmasında günün belli saatlerinde hareket edebiliyor. O yüzden kötüye gidiyordu. Ama MS hastasının stresten ve üzüntüden uzak olması lazım, 'İçeride yatmaya devam edeceksin' denildiğinde de bir MS atağı gelişti. Ben bugün hastanedeki Sayın Başhekimimizle, doktorlarımızla da görüştüm. Tayfun Kahraman'ı takip eden, onun gibi çok sayıda hastayı takip eden, hastaların sağlık durumlarının iyi olmasını kendi yakınlarını kadar önemseyen bir ekip var. Tüm sağlık emekçileri gibi onlara hastane personeline teşekkür ediyoruz. Silivri'deki cezaevinden buraya gelen eşlik eden bir memur arkadaşımız, jandarma arkadaşlarımız var hepsine teşekkür ediyoruz.

"Adam Anayasa'yı ihlal ediyor"

Ancak gördüğümüz durum şu: 15 metrekarelik bir odanın içinde dört tane jandarma eliyle birlikte durmak zorunda kalıyor. Çünkü prefabrik firar tehlikesi var burada bir adli koğuş yok. Şimdi her şey bir yana Sayın Adalet Bakanı da açıklama yapmış, biraz önce onu okuyordum. Sayın Adalet Bakanı'na şunu söylemek isterim: Biz adli tıplık değiliz. Biz senliyiz. Senin Adalet Bakanı olduğun ülkede Anayasa Mahkemesi esastan bir mahkeme kararının adil yargılama hakkını ihlal ettiğini söylüyor ve yeniden yargıla, tutuksuz yargıla diyor. Ayrıca sağlık durumuyla ilgili önemli şeyler söylüyor. Buna uymayan birinci kademe mahkemesi var. Sen de Hakimler Savcılar Kurulu'nun Başkanısın. Yani HSK hakimler ufak tefek orta hatalar yaptığında onların siciline bakıyor, tayin ediyor bilmem ne. Bundan büyük hata yok. Adam anayasayı ihlal ediyor. Anayasaya yok diyor. Anayasal düzeni ihlal Türkiye'de müebbet hapis suçu. Bizzat 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu suçu işliyor. Anayasal düzeni ihlal etti. Anayasa'yı yok sayıyorlar. Sayın Adalet Bakanı efendim 'Adli Tıp'a başvururlarsa değerlendirilir.' Oralarda değiliz. Başka bir yerdeyiz.

"Adalet Bakanı'mızın da artık 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Aklınızı başınıza toplayın' demesi lazım"

Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne yarın bir başvuru daha yapılacak, bundan önce de yapıldı. Önceki başvuru kararına uymadılar. Bu durumlarda Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz oybirliğiyle Anayasa Mahkemesi kararının uyulmasına hükmediyor. ve ikinci karar uygulandı daha öncelerde. Ayrıca Anayasa Mahkemesi sağlık durumuyla ilgili tedbir kararını da şimdilik diye değerlendirmişti. Buradan alınan ve Cerrahpaşa Hastanesi'nin çok ciddi bir raporu var. O raporla birlikte başvurulacak. Ümidimiz Anayasa Mahkemesi'nin hem sağlık durumunu gözeterek tedbir vermesi bununla birlikte eş zamanlı hatta mümkünse Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararını da verip 'Hadi bunu uygulamamazlık yapamazsın' demesi. ve HSK Başkanı Adalet Bakanımızın da artık 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Aklınızı başınıza toplayın' demesi lazım."

"Kötü niyetlilere susarak olmuyor bu iş"

Özel, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin de şöyle konuştu:

"Yataktan yardım olmadan ayağa kalkamıyor. Sol ayağında baya bir kuvvet kaybı olduğunu ben de gözlemledim. Tabii hocaları varken, ailesi varken ben sağlık durumuyla ilgili çok fazla bir şey söylemem. Sınırı aşan bir şey söylemek istemem. Burada bir sürü MS hastası var. Onların moralini bozmak istemem. Ama bu kadar strese, bu kadar güneş ışığından mahrumiyetine, hareketsizliğe olacağı buydu. Yani göz göre göre felç etmesinler artık arkadaşımızı. Zaten her yönüyle, hukuken de çok haklı bir zeminde, sağlık yönünden de çok riskli bir zeminde bu işin hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ben Adalet Bakanı'nın bu noktada iyi niyetine inanıyorum ama kötü niyetlilere susarak da olmuyor bu iş."

"Anayasa'yı ihlal suçuna sessiz kalınamaz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Kahraman hakkındaki Adil Tıp sürecini hatırlatmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine de Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Adalet Bakanı'nın söylediği yol şu an önümüzdeki yola göre kulağı tersten gösterme yolu. Şimdi Anayasa Mahkemesi 'Bu kişiyi bırakın' demiş. Bıraksalar zaten eşi yanında kalacak. Şu anda refakatçi de kalamıyor eşi yanında. Eşiyle birlikte tedavi yapılacak. Zaten moralin yükselecek. Anayasa Mahkemesi ikinci kararını vermek üzere. Şimdi 'Buradan Adli Tıp'a başvurulsun' istiyorlarsa o da yapılır da ama iş oralık değil. Yani bu Adli Tıp yolundan çok daha kısa kestirme ve kesin bir yol var. Onun uygulanmamasına laf etmesi lazım bize yol göstereceğine. Ben diyorum ki 'Girmem gereken kapıdan giremiyorum.' Adalet Bakanı'nın kapıda bana mani olana 'Niye sokmuyorsun' diyeceğine, 'Yangın merdivenden çıksan mı acaba' diyor. İşin bu kısmı hatalı. Kendisi iyi niyet gösteriyor ama kötü niyet gösterenlere karşı bir şey yapılması lazım artık. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa'nın bir sayfasını yırttı, 'Bence bu yok' diyor. Yarın ben de senin olduğun sayfayı yırtsam ne olacak? Tamamen düzen ortadan mı kalkacak? Cumhurbaşkanı'nın yetkileri de başka bir sayfada yazıyor. Adalet Bakanı'nın yetkileri başka bir sayfada yazıyor. Bakın yüzlerce arkadaşımız içeride. Mücadelemizi de sürdürüyoruz. Ama şimdi bazı noktalarda sırf karşı taraftan diye bu kadar ağır hak ihlalleri yaparsanız zaten tarihin kötü bir tarafına savruldunuz ama çok kötü bir yerine daha savruluyorsunuz. Anayasa'yı ihlal suçuna sessiz kalınamaz. Olacak iş değil. Bir an önce bu işin burada çözülmesi lazım."

CHP Lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Venezuela'da yaşananlar kapsamında "iç cepheyi güçlendirme" konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devlet Bey haklı da şunu ilave etmek lazım: Bir iç cephe, şu anda oyları yüzde 40 olmuş bir ana muhalefet partisi olmaksızın ya da ona vurarak, ona saldırarak, onun Cumhurbaşkanı adayı içeri atılarak, onun belediye başkanları ki düşünün yani dünyada bir turisti çevirin ve 'Türkiye'de hangi şehri biliyorsunuz?' deyin, İstanbul demezse Antalya der, Antalya demezse İstanbul der ve ikisinin de belediye başkanı içeride. Türkiye'de en popüler belediye başkanlarından biri 'Kim?' derseniz Zeydan Karalar içeride. 16 belediye başkanı içeride. Zulüm görüyoruz. Bakın Tayfun Kahraman… Biraz önce ben o detayı bilmiyordum. Ben konuyu anlatınca o ilavesini anlattı. Gezi olayında Tayfun Kahraman, Sayın Erdoğan'la görüşen ekibin başı. Çıktı, açıklama yaptı. Bu bildiğimiz kısım. 'Sayın Başbakanımız Gezi'de ağaçların kesilmeyeceğini, yargının bekleneceğini, karar aleyhimize de olsa referanduma gidileceğini söyledi. 'Dağılmayı Gezi sakinlerinin takdirlerinize bırakıyorum' deyince ben sırf yuhalamayı duymuştum.

"Vera'ya bunları yapıp da iç cepheyi güçlendiremezsiniz"

Tayfun Kahraman dedi ki 'Ben dayak yedim orada, saldırdı bana bazıları 'Nasıl sen buradaki direnişi bozarsın? diye' dedi. Tayfun'un sözü dinlenip dağılınmayınca iki üç gün sonra bazı olaylar oldu. Tayfun'un sözü dinlenmedi diye Tayfun içeride yatıyor şu anda. Tayfun 'Gezi'yi barışçıl bir şekilde bırakalım ve gidelim' diyen noktadaydı. Şimdi Tayfun'u içeride tutuyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da şu kadarcık vicdan kaldıysa o görüntülere bakar. Artık bu Gezi'den içeride tuttuğu bütün arkadaşlar ikisi Bakırköy Kadın'da, üçü Silivri Cezaevi'nde olmak üzere bir dakika daha onları içeride tutmazlar. İç cephe Tayfun Kahraman ve kızı Vera bu hale düşürülerek güçlendirilemez. Olan olayı biraz önce babası benden duydu, babasının gözleri doldu. Söyleyeyim, başka babalar da duysun. Avukat Hüseyin Bey, Aykut Erdoğdu ile görüşürken Vera'yı görüyor. Vera annesiyle birlikte babasıyla görüş yapıyor. Gidiyor ve hatrını soruyor. Vera da diyor ki 'Sen kimsin?' Diyor ki 'Ben avukatım.' 'Ne yapıyorsun?' 'Ben burada çalışıyorum.' 'Hep burada mısın?' 'Yok, işim bitince gidiyorum.' 'Benim babam buradan çıkamıyor' diyor, 'Benim babam buradan çıkamıyor işi bitince' diyor. Vera'ya bunları yapıp da iç cepheyi güçlendiremezsiniz.

"Benim Erdoğan'la normalleşme gibi bir derdim yok, bu ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var"

İç cephe güçlenecekse hep birlikte birbirimize saygılı, hukuka saygılı bir şekilde. İddialar olabilir, tutuksuz yargılama ile televizyonlardan yayın istiyoruz. Ama iç cephenin güçlendirilmesinin yolu muhalefete düşman hukuku uygulamak değildir. Bugün ana muhalefet partisinin liderine trollerin bile yayınlamaya utanacağı yalan yanlış, montajlı çirkin bir videoyu oynatarak, saldırarak iç cepheyi güçlendiremezsin. O yüzden Sayın Bahçeli'nin ifadesi doğrudur. Ortaya konulan hat doğru bir hattır. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Düzeni bozan Erdoğan'dır ve bundan sonraki süreçte Erdoğan iç cepheyi güçlendirmek istiyorsa içerideki kimseye düşman hukuku uygulamayacak ve ondan sonrasını hep birlikte bakacağız. Soruyorlar; 'Sayın Erdoğan'la normalleşme?' Benim Erdoğan'la normalleşme gibi bir derdim yok. Benim bu ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var. Benim bu ülkedeki insanların insanca yaşaması ve hayatlarını insanca sürdürmeleri, bundan sonra da emeklisinden asgari ücretlisine, çiftçisinden memuruna ve esnafına kadar herkesin insanca yaşaması gibi bir derdim var. Yoksa zaten Erdoğan bu yaptıklarıyla bizi de insanlıktan çıkardı, kendi de insanlıktan çıktı."