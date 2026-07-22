Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar - Son Dakika
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Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar

22.07.2026 10:35
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CHP'de yaşanan "mutlak butlan" krizinin ardından 34 yıllık partisine veda ederek yeni bir siyasi oluşum kuracağını açıklayan Özgür Özel'in bu hamlesi anketlere yansımaya başladı. AREA Araştırma'nın son çalışmasına göre Özel'in kuracağı "Yeni Parti", olası bir seçimde doğrudan ana muhalefet konumuna yerleşiyor. Özel de dün açıklamasında "Açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz" demişti.

Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağını açıklamasının ardından AREA Araştırma Türk siyasetindeki yeni durumu seçmenlere sordu. Nefes yazarı Aytunç Erkin'in köşesine taşıdığı bilgilere göre; 11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında, 81 ilde ve 183 ilçede (kır-kent ayrımı gözetilerek) 18 yaş ve üzeri 2 bin 30 kişiyle yapılan araştırmada, seçmenlere yeni partinin konumu, liderlerin beğeni oranları ve olası bir seçime dair sorular yöneltildi.

YENİ PARTİNİN SİYASİ YELPAZEDEKİ BEKLENEN KONUMU

Ankete katılan seçmenlere "Yeni parti siyasi yelpazenin neresinde yer almalıdır?" sorusu yöneltildiğinde, seçmenin beklentisinin daha çok merkeze yakın bir duruş olduğu görüldü. Yanıtların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Merkez Sol: %35,8
  • Merkez: %30,7
  • Merkez Sağ: %9,4

LİDERLERİN BEĞENİ ORANLARI

Araştırmada seçmenlerin siyasi figürlere yönelik kanaatleri de mercek altına alındı. Katılımcıların %45,9'u Özgür Özel hakkında olumlu kanaate sahip olduğunu belirtti.

Aytunç Erkin köşesinde bu veriyi değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu kanaat oranının %47,9 olduğunu hatırlatarak, Özel'in yükselişte olduğuna ve Erdoğan’ı yakalamak üzere olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, aynı araştırmada Mansur Yavaş ile ilgili olumlu kanaat oranının %60,6 gibi oldukça yüksek bir seviyede çıkması da anketin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

BUGÜN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?

Siyasi arenayı en çok hareketlendirecek veri ise "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yanıtı oldu. Ankete göre Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni parti, mevcut CHP'yi oy oranı olarak geride bırakarak ikinci sıraya yerleşiyor.

İşte araştırmaya göre partilerin güncel oy oranları:

  • AK Parti: Yüzde 34,2
  • Özgür Özel'in Yeni Partisi: Yüzde 19,4
  • CHP: Yüzde 11,8
  • DEM Parti: CHP: Yüzde 8,7
  • MHP: Yüzde 8,1
  • İYİ Parti: Yüzde 6,0
  • Zafer Partisi: Yüzde 3,5
  • Anahtar Parti: Yüzde 2,6
  • TİP: Yüzde 2,3
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1
  • Diğer: Yüzde 1,4

ÖZGÜR ÖZEL: TBMM'NİN ANA MUHALEFET PARTİSİ OLUYORUZ

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşmuştu. Özel'in konuşmasında yeni parti kuracaklarını açıkça ilan etti. "Kısır tartışmaları, bitmeyen kutuplaşmaları, insanları birbirine düşüren dili, devleti partiye dönüştüren anlayışı, siyaseti hukuk eliyle dizayn etme girişimlerini ve bunun yarattığı korkuyu, sessizliği ve umutsuzluğu geride bırakıyor, bunları yapanları cesaretle karşımıza alıyoruz" diyen Özel, "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz" açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    özelin partisi yüzde 85 le büyük farklar atar ve iktidar olur 10 12 Yanıtla
  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    akpnin %34 oy alması mümkün değil %20 ler civarında oyu var. Yanlış anket.. 5 3 Yanıtla
  • Ibo Türkkan Ibo Türkkan:
    macaristan gibi iktidar cöker artik 5 2 Yanıtla
  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    velhasıl ülke aynı düzende devam 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    panik yapmayın sandıkta herşey belli olacak korkunun ecele faydası yok 2 0 Yanıtla
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