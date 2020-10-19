Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu - Son Dakika

Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu

19.10.2020 10:45

Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu Kırsal mahallerde arazi fiyatları dörde katladı Covid-19 salgını sonrası arazi satışlarının tavan yaptığı Muğla'da, diğer illerden kırsal mahallelere yerleşen vatandaşların sayısında büyük artış yaşanırken, ikinci konutu olanların büyük bölümü de...

Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu

Kırsal mahallerde arazi fiyatları dörde katladı

Covid-19 salgını sonrası arazi satışlarının tavan yaptığı Muğla'da, diğer illerden kırsal mahallelere yerleşen vatandaşların sayısında büyük artış yaşanırken, ikinci konutu olanların büyük bölümü de korona salgını nedeniyle kış aylarını Muğla'da geçirecek

MUĞLA - Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Muğla'da Covid-19 salgını sonrası 967 bin olan yerleşik nüfus 2 milyona çıktı. Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça'da ikinci konutu olan birçok vatandaş kış aylarında korona virüs salgını nedeniyle yaşamlarını Muğla'da sürdürme kararı aldı.

Konteynır ve prefabrik ev tercihi

Covid-19 salgını sonrası büyükşehirlerdeki bulaşı sayısındaki artış nedeniyle kırsala başlayan göçte en fazla tercih edilen il Muğla oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde yaşayan birçok vatandaş Muğla'nın kırsal mahallelerinden arazi satın almaya başladı. Tarla niteliğindeki arazilere ev yapamayan vatandaşlar Muğla'nın havası ve iklimi nedeniyle konteynır ve prefabrik evlerde yaşamayı tercih ediyor.

Kırsal mahallerde arazi fiyatları dörde katladı

Muğla'nın turistik merkezleri dışında kırsal mahallelere de talep patlaması yaşanınca arazi fiyatları üçe dörde katladı. Menteşe'ye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Algı Mahallesinde araziler Ankara, İstanbul gibi illerde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bir yıl önce 25 bin lira olan tarlaların dönümü pandemi sonrası 100 bin liraya kadar alıcı buluyor. Tarım arazisi olması nedeniyle bina yapılmasına izin verilmeyen arazilere, dışarıdan gelen ve satın alan vatandaşlar çözümü konteynır veya ağaç kazıkların üzerine ahşap bina yapmakta buluyor. Şehir yaşamından kaçan ve doğa ile iç içe yaşamı tercih eden vatandaşlar hem virüs salgınından uzak durduklarını, hem de sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini açıkladılar.

"Pandemi sonrası kışlık komşularımız arttı"

Akbük koyundaki yazlık evinde kalan emekli Sinan Devrim, "Şu anda burada 6-7 komşu olduk, daha önce kalmıyorlardı. Biz yaz-kış buradayız. Pandemiden sonra onlar da burada kalmayı düşünüyorlar. Çünkü Büyükşehirlerde hapis hayatı yaşıyorlar. Burada doğal bir ortam var. Burada her ne kadar pandemiye ayak uydursak da, şehirdeki gibi değil. Arsa ev satışları yoğundu. Şimdi daha da arttı. Hemen hemen her gün 5-10 kişiye cevap vermek zorunda kalıyoruz. Tabi arz talep meselesi, fiyatlar da baya yükseldi"

"İstanbul'a dönmeyi düşünmüyorum"

Menteşe Akbük koyu sırtlarındaki çam ağaçları içinde yaz aylarında konaklayan Ahmet Görgün kış döneminde İstanbul'a dönmeyi düşünmediğini söyledi. Görgün, "Kışın burada kalmayı tercih ediyorum. Çünkü İstanbul'da yoğun bir yaşam var. Korona'nın yoğun olduğu yönde haberler var. Kışı burada geçirmeyi düşünüyoruz. Buradan çok mutlu ve memnunum. Orman havası, deniz, tertemiz hava. Yoğunluktan uzaktayız. Günübirlik buradan geçenler özellikle ev ve arsa arıyorlar. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz ama gördüğüm kadarı ile herkes yoğun şehirlerden kalabalıktan kaçmaya çalışıyor. Bu sene olağanın dışından daha önceki yıllara oranla yoğun bir akın var Muğla ve ilçelerine. Bu nedenle arz talep meselesi. Yoğunluk fazla olunca istekler de arttı. Bu gibi yer arayanlar çok" dedi.

"Kırsalda yaşamak hayalimizde, pandemi fırsat oldu"

Pandeminin kırsala yerleşme için bir fırsat oluşturduğunu belirten Ankara'dan Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Algı Mahallesinde arazi zatın alan Semih Ardıçoğlu, "Ben bundan 4 ay önce geldim. Gelme sebebim Ankara'da pandemiden dolayı işin açıkçası dışarıya da çıkmıyorduk. Dışarı çıkmayınca evde sıkıntı oluyor. Araştırdım, burası da havası temiz bölgelerimizden birisi. Sonuçta kısmet oldu ve aldık. Eğer burayı yaşam haline getirirsek, ileride de sürekli kalabileceğimiz bir yer yapmaya çalışıyoruz. Hep hayalimiz vardı zaten gidelim kırsalda yaşayalım. Pandemi de bize bu konuda bir fırsat oldu" dedi.

"Arazi kalmadı"

Algı Mahalle Muhtarı Abdülkadir Bulut, "Köyümüze çok gelenler var. Bunların içinde yaşlı da var, genç de var. Corona virüs dolayısı ile daha sakin bir ortam arayanlar da var. Değişik proje için arayanlar da var. Hala da talep var ve arayanlar çok. Türkiye'nin birçok belgesinden Kayseri, Nevşehir, Niğde, İzmir ve İstanbul gibi değişik noktalardan arıyorlar. Arayanlar genellikle 1-2 dönüm yer talepleri var. Bu konuda benim yardımcı olmamı istiyorlar. Geçen yıllarda dönümü 25 bin lira iken, şu anda dönümü 3-4 katı oldu. Neredeyse arazi kalmadı" dedi.

Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu
Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu

Koronavirüs, İstanbul, Turizm, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi Muğla'da arazi fiyatlarını uçurdu - Son Dakika Ekonomi

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