Hafriyat kamyonu Pendik'te 9 katlı binadaki eczaneye girdi: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu Pendik'te 9 katlı binadaki eczaneye girdi: 7 kişi yaralandı

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Pendik Velibaba Mahallesi'nde saat 11.50 sıralarında yokuştan inen toprak yüklü hafriyat kamyonu, önce kaldırıma çarpıp 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye girdi. Şoför Şaban U. ile eczanedeki 6 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kaza anları 2 iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te 7 kişinin yaralandığı kazada, hafriyat kamyonunun eczaneye girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın ardından çevredekilerin yardım için olay yerine koştuğu da görüldü.

Hafriyat kamyonu Pendik'te 9 katlı binadaki eczaneye girdi: 7 kişi yaralandı

YOKUŞTAN İNERKEN KALDIRIMA ÇARPTI

Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde saat 11.50 sıralarında yaşanan kaza, 2 iş yerinin güvenlik kameralarına farklı açılardan yansıdı. Görüntülerde, yokuştan hızla inen hafriyat kamyonunun önce kaldırıma çarptığı, ardından eczaneye girdiği anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardım etmek için olay yerine koştuğu görüldü.

Hafriyat kamyonu Pendik'te 9 katlı binadaki eczaneye girdi: 7 kişi yaralandı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre Şaban U. yönetimindeki 34 DL 5212 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, yokuştan indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafriyat kamyonu Pendik'te 9 katlı binadaki eczaneye girdi: 7 kişi yaralandı

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyon şoförü Şaban U. ile eczanede bulunan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hafriyat kamyonu Pendik'te 9 katlı binadaki eczaneye girdi: 7 kişi yaralandı

ECZANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Eczaneye giren kamyon, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyonun çarpmasıyla hasar gören eczanenin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hafriyat kamyonu Pendik'te 9 katlı binadaki eczaneye girdi: 7 kişi yaralandı
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralıPendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonu Pendik'te 9 katlı binadaki eczaneye girdi: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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