PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

07.01.2026 17:24
Suriye Ordusu, PKK/YPG'nin Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkmak isteyen sivillere ateş açtığını açıkladı. Binlerce sivil ise, güvenli bölgelere gitmek için yola çıktı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkmak isteyen sivilleri engellemek amacıyla ateş açtığını bildirdi.

SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ, SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Operasyonlar Komutanlığı, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Suriye Ordusu'nun PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yönelik henüz herhangi bir ilerleme harekatı başlatmadığını, buna karşın sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, PKK/YPG unsurlarının, mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri, çıkışlarını engellemek amacıyla doğrudan hedef aldığı ifade edildi. Operasyonlar Komutanlığı, yakın zamanda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, sivilleri PKK/YPG'nin baskılarından korumak amacıyla uygun yöntemlerle güvenlik ve istikrarın tesis edileceğini kaydetti.

SİVİLLER GÜVENLİ BÖLGELERE GİTMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin başlattığı saldırılar sonrası, örgüte ait askeri mevzileri meşru hedef ilan ederek sivillerin bölgeden ayrılması çağrısının ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil harekete geçti.

Mahallelerin çıkış noktasında bulunan AA muhabiri, Suriye ordusunun, bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açtığı 2 insani geçiş koridorundan binlerce sivilin güvenli bölgelere geçmeye çalıştığını aktardı. Kent merkezine ulaşan siviller, Halep Valiliğinin hazırladığı barınma merkezlerine ve güvenli gördükleri alanlara gidiyor.

HALEP'TEKİ SON ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında, 1 asker ve 5 sivilin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş ve eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Son gelişmelerin ardından Suriye Operasyonlar Komutanlığı, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde PKK/YPG'ye ait tüm askeri noktaların meşru askeri hedef olduğunu duyurarak, sivillere; örgüte ait mevzilerden uzak durma ve bölgeyi terk etme çağrısı yapmıştı. Suriye Enformasyon Bakanlığı da ordunun terör örgütüne karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

Kaynak: AA

PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
