Prof. Dr. Ramazan Kaplan'a önemli görev - Son Dakika

Prof. Dr. Ramazan Kaplan'a önemli görev

Bartın Üniversitesi Kurucu Rektörü olan ve 2008/2017 yılları arasında görev yapan Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanı oldu.

Bartın Üniversitesi Kurucu Rektörü olan ve 2008/2017 yılları arasında görev yapan Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanı oldu.

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Bartın Üniversitesi'nde her günü emek ve yoğun bir çalışmayla 2008/2017 yılları arasında 9 yıl görev yapan Kurucu Rektör Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanı oldu. Rektörlük görevinin ardından başkanlığını 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın yaptığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine seçilen ve YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerini başarıyla sürdüren Prof. Dr. Kaplan, yeni görevine başladı.


YÖK Denetleme Kurulu'nda önemli görevler yürütülüyor


Yükseköğretim kurumlarında, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ilgili kanunlarda belirtilen yükümlülüklere göre ve YÖK adına denetlenmesi ile sorunların tespitine yönelik çalışmaların yapıldığı YÖK Denetleme Kurulu'nda adli ve disiplin soruşturmalarının açılması, sorunların tespiti ve tahkikatlar yaparak dosyaların yetkili mercilere iletilmesi gibi kritik görevler yürütülüyor.


YÖK tarafından istenecek inceleme ve araştırmalarının yapıldığı, gözetim ve denetim işleri için gereken rehber ve genelgeleri hazırlanması gibi birçok konuda önemli görevlerin yürütüldüğü YÖK Denetleme Kurulu'nda, YÖK Başkanı tarafından önerilen veya kurul üyeleri tarafından getirilerek gündeme alınan konular üzerinde görüşmeler yapma ve gerektiğinde karar almak gibi görevler yerine getiriliyor.


Prof. Dr. Ramazan Kaplan


Prof. Dr. Ramazan Kaplan (20 Kasım 1951, Yalvaç, Isparta), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü'nden 1978 yılında mezun oldu. Çalışma Bakanlığı Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. Ankara Üniversitesinde doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu. 1996-1997 yılları arasında Kültür Bakanlığı, Bakan Danışmanlığı yaptı. 2003-2008 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Eserleri Danışma ve Yayın Kurulu Başkanı ve Milli Eğitim Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı yaptı. 2005-2008 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi Başkanı olarak görev yürüttü. 2006-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve 2007-2008 yılları arasında Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk Tiran Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nün müfredat programının hazırlama çalışmalarına öncülük etti. Uluslararası Türk-Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin yüksek lisans ve doktora programlarında ders verip, akademiye çok sayıda kişi kazandırdı. Kurucu Rektör görevini üstlendiği Bartın Üniversitesinde 2008-2017 yılları arasında Bartın Üniversitesi Rektörü, 2013-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı, 2014-2017 yılları arasında Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü Mütevelli Heyet Üyesi ve yine aynı dönemde TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Danışma Kurulu Üyesi oldu. 2017-2018 yılları arasında Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. 7 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı. Prof. Dr. Kaplan, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte iken Temmuz 2020 tarihi itibariyle Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. - BARTIN

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ramazan Kaplan'a önemli görev - Son Dakika

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