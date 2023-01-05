Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den HIV uyarısı: Vaka sayıları 40 bine dayandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den HIV uyarısı: Vaka sayıları 40 bine dayandı

05.01.2023 15:28

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanlığı verilerine göre İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) vaka sayılarının Türkiye'de 40 bine dayandığını ifade ederek, "Bu artış devam edecek olursa Türkiye'de HIV pandemisinin önümüzdeki yıllarda devam ettiğini göreceğiz" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, HIV'e dair farkındalığın artırılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

40 BİNE DAYANDI, 20'Lİ YAŞLARIN ALTINA İNDİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, HIV vaka sayılarının Türkiye'de 40 bine dayandığını belirten Prof. Dr. Alper Şener, "Aslında son 3 yıldır Covid-19 pandemisine konsantre olduk ama tüm dünyada devam eden sessiz bir 'HIV pandemisi' var. Bu sessiz pandemi her yıl üzerine birkaç bin kişi topluyor. Türkiye'deki vaka sayıları Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 40 bine dayandı. Son 2-3 yıldır ilk tanı yaşının oldukça düştüğünü görüyoruz. Yaş ortalamalarını 25-30'lu yaşlar arasında beklerken, bu rakamlar 20'li yaşların altına inmeye başladı. Bu konudaki farkındalığın artırılması ve bu sessiz pandeminin gürültülü pandemiye dönmesinin önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

PROF. DR. ŞENER SESSİZ BİR 'HIV PANDEMİSİ' VAR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener.

'TÜRKİYE HIV HASTALARININ HIZLI ARTTIĞI ÜLKELER ARASINDA'

HIV'in ağırlıklı olarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıklarından biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şener, Bulaş yollarına dikkat etmek gerekiyor. Alkol, keyif verici madde beraberinde kontrolsüz ve korunmasız cinsel aktivite geliştirdiği için bu faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Dünya ve Avrupa kuşağıyla kıyaslayacak olursak Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri içinde HIV hastalarının en hızlı arttığı ülkeler arasında yer alıyor. Diğer hastalıklarla kıyaslandığı zaman çok önemli bir rakam gibi görünmeyebilir. 80 milyonluk ülkede 40 bin hasta sayısı fazla gibi gelmeyebilir ama bu hastalar uzun zaman dilimi içerisinde hastalık yükü oluşturmaktadır ve ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olan hasta grubu. Bu artış devam edecek olursa Türkiye'de HIV pandemisinin önümüzdeki yıllarda devam ettiğini göreceğiz dedi.

"ERKEN TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ"

Hastalığın ömür boyu devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şener, Her yıl 1000- 2 bin civarında eklenen yeni olgularda özellikle düşük yaş devam edecek olursa önümüzdeki yıllarda hem bulaş zincirinin daha uzun süre devam ettiğini hem de hastalık yükünün daha fazla olduğunu göreceğiz. Bu da devam eden pandemilere yeniden konsantre olmamız gerektiğini gösteriyor. Virüs ilk alındığı zaman ilk 3 hafta içinde belirgin bulgu vermiyor. Ateş, halsizlik, uykusuzluk gibi semptomlar başlıyor ama 3'üncü aydan sonra daha belirgin bulgular gelişiyor. Biz bunlara hastalık tanımlayıcı bulgular, diyoruz. Lenf bezleri, boğaz ağrısı, saç dökülmeleri, 1 aydan uzun süren ishal tabloları meydana geliyor. Bu hastalar hızlı kilo kaybı yaşayabiliyor. Bu bulgular şüphelendirici bulgulardır. Antikor testleriyle virüs tespit ediliyor. Kandaki virüs yükü yüksekse tedaviye başlanıyor. Tedavi başladıktan sonra yaklaşık 3 ay içinde kontrol bizim elimize geçiyor. Bu yüzden erken tedaviye başlanması çok önemli. Kontrol bizim elimize geçmezse fırsatçı hastalıklarla bu hastalar kaybedilebiliyor diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2022 Yılında 381, Son 15 Yılda 4 Bin 86 Kadın Öldürüldü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2022 Yılında 381, Son 15 Yılda 4 Bin 86 Kadın Öldürüldü

Türkiye, Çelebi, İzmir, HIV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den HIV uyarısı: Vaka sayıları 40 bine dayandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:37 BBP lideri Destici kulis bilgisini verdi! 6'lı masanın adayı kim olur?
15:02 VAR kayıtlar olay olmuştu! Hakem Özgüç Türkalp kariyerini sonlandırdı
14:42 Lionel Messi'nin kaldırdığı Dünya Kupası'nın sahte olduğu ortaya çıktı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu! Esad ile görüşecek mi?
14:35 Samsun'da lisede vahşet! 17 yaşındaki çocuk, okula gelen annesini silahla öldürdü, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaraladı
14:37 2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine dev zam!
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevsim şartlarını dikkate alarak seçim tarihini biraz öne çekebiliriz
14:25 Oyuncu Selin Şekerci, başrol oynadığı Sevda Mecburi İstikamet filminin galasında gözyaşlarına hakim olamadı
14:18 Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun cansız bedeni bulundu
13:05 Liselilerin 'kız arkadaş' kavgasında 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 15:46:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den HIV uyarısı: Vaka sayıları 40 bine dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement