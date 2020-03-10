Rahip Brunson'un hapis cezasına onama talebi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rahip Brunson'un hapis cezasına onama talebi - Son Dakika

Rahip Brunson'un hapis cezasına onama talebi

7 saat önce

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'a verilen cezanın onanması talep edildi.

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İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'a verilen cezanın onanması talep edildi.


FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen Andrew Craig Brunson, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı. Yargılandığı süreçte Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Brunson'un, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, ABD'li rahibe 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.


Hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri kaldırılan Brunson, karar günü olan 13 Ekim 2018'de ABD'ye giderken, yerel mahkemenin gerekçeli kararını tamamlamasının ardından bu karara yapılan itiraz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.


Brunson'ın FETÖ'den yardım aldığı ve bu örgütle iş birliği içerisinde olduğu, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği ifade edilirken, gerekçeli kararda, Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesinde Kürt kökenli Suriye veya Türkiye vatandaşlarından oluşan ayrı bir cemaatin bulunduğu, sanığın burada YPG/PKK gibi örgütlere yardım sayılabilecek faaliyetler içerisinde bulunduğu tespitleri de yer aldı.


Yargıtay'a cezanın onanması talebi


ABD'li rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili dava dosyası Yargıtay'a gönderilirken, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Brunson hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tebliğname hazırlandı. Başsavcılığın tebliğnamesi, dosyayla ilgili kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilerek, Brunson'a verilen hapis cezasının onanması istendi. - İZMİR

Amerika Birleşik Devletleri, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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