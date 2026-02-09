Ramazan Öncesi Beslenme Önerileri - Son Dakika
Sağlık

Ramazan Öncesi Beslenme Önerileri

Ramazan Öncesi Beslenme Önerileri
09.02.2026 11:01
Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, Ramazan öncesi dengeli beslenmenin önemini vurguladı.

DİYETİSYEN Melis Bengisu Demirci, Ramazan'a aniden değişen bir beslenme düzeniyle girmenin zorlayıcı olabileceğini belirterek, "Ramazan öncesinde dengeli ve yeterli beslenmeye özen göstermek, öğün düzenini kademeli şekilde gözden geçirmek ve kan şekeri dengesini destekleyen beslenme alışkanlıkları oluşturmak bu sürece uyumu kolaylaştırabilir" dedi.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi'nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, Ramazan öncesinde beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekerek sağlıklı geçiş için uyarılarda bulundu. Beslenmede kalite ve dengeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, "Ramazan öncesinde protein alımını optimize etmek; kas kütlesinin korunmasına, tokluk süresinin uzamasına ve kan şekeri dalgalanmalarının kontrolüne katkı sağlayabilir. Sebze, tam tahıl ve protein kaynaklarının dengeli olduğu öğünler tercih edilmeli. Gün içinde su tüketiminin artırılması Ramazan sürecine hazırlık açısından fayda sağlayacaktır. Su tüketimini artırmak, kafeinli içecekleri azaltmak ve öğün dengesine dikkat etmek bu dönemde önemli" diye konuştu.

'RAMAZAN ÖNCESİ ÖNERİLERİ SIRALADI'

Ramazan öncesinde hızlı kilo verme amacıyla yapılan düşük kalorili diyetlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirten Demirci, "Bu dönemde amaç kilo vermekten çok vücudu yeni beslenme düzenine hazırlamak olmalı. Düşük kalorili ve katı diyetlerden kaçınılması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. ?Ramazan öncesi dengeli ve yeterli beslenmeye özen gösterin. ?Protein alımınızı optimize etmeye çalışın. Günlük su tüketiminizi artırın. Ağır, yağlı ve aşırı şekerli yiyecekleri sınırlayın. Sebze, tam tahıl ve protein dengesi olan öğünleri tercih edin. ?Ramazan öncesi düşük kalorili sert diyetlerden kaçının. Ramazan'a aniden değişen bir beslenme düzeniyle girmek zorlayıcı olabilir. Ramazan öncesinde dengeli ve yeterli beslenmeye özen göstermek, öğün düzenini kademeli şekilde gözden geçirmek ve kan şekeri dengesini destekleyen beslenme alışkanlıkları oluşturmak bu sürece uyumu kolaylaştırabilir. Bireysel sağlık durumuna göre beslenme planının uzman desteğiyle şekillendirilmesi en doğru yaklaşım olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

