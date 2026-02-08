RAMS Başakşehir FK, Eyüpspor\'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir FK puanını 33 yaptı. ikas Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında ikas Eyüpspor, sahasında RAMS Başakşehir FK'yı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Abdullah Uğur Sarı üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip ikas Eyüpspor; Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor ve Umut Bozok 11'iyle çıktı. Konuk ekip RAMS Başakşehir FK ise; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Olivier Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit ve Davie Selke ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk ekip oldu. Üst üste ataklar üreten RAMS Başakşehir FK, 14'üncü dakikada golü buldu. Abbosbek Fayzullayev'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde iyi yükselen Davie Selke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Konuk ekip, 20'nci dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası dışında Amine Harit, topu sağına çektikten sonra kaleyi yokladı fakat kaleci Jankat Yılmaz geçit vermedi. İlk yarı RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda konuk ekip golü erken buldu. 53'üncü dakikada Christopher Operi'nin pasında ceza yayında topla buluşan Eldor Shomurodov, kontrolü sonrası vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. Konuk ekip 61'inci dakikada etkili geldi. Yakın mesafeden Eldor Shomurodov'un şutunda kaleci Jankat Yılmaz geçit vermedi. 67'nci dakikada Amine Harit'in ceza yayına tekte indirdiği topa bekletmeden vuran Eldor Shomurodov'un şutunu kaleci Jankat Yılmaz kornere çeldi. Etkili ataklar üreten konuk ekip, 73'üncü dakikada gole yaklaştı. Eldor Shomurodov'un topuk pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ivan Brnic'in bekletmeden şutunu kaleci Jankat Yılmaz kurtardı. 90+3'üncü dakikada ikas Eyüpspor farkı 1'e indirdi. Angel Quinones'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un sağ ayağının içiyle köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip RAMS Başakşehir FK, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir FK puanını 33 yaptı. ikas Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.