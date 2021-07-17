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RİZE'DE HEYELANDA EVLER ASKIDA KALDI - Son Dakika

RİZE'DE HEYELANDA EVLER ASKIDA KALDI

17.07.2021 21:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de heyelanı anı güvenlik kamerasına yansıyan Ballıdere köyüne gelerek, burada heyelandan son anda kurtulan Karali ailesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de heyelanı anı güvenlik kamerasına yansıyan Ballıdere köyüne gelerek, burada heyelandan son anda kurtulan Karali ailesini ziyaret etti. Aile fertleri ile görüşen Bakan Kurum, Mahmut Karali'den olay yerinde yaşananları dinledi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kurum, "Bugün hemen vatandaşlarımızı daha sağlam bir yere taşıma sürecini başlatalım. Biz de yeni yer çalışmasını da eş zamanlı yürütelim. Yeni yerin de inşaatına bayramdan sonra inşallah başlayacağız. Bugün biz hem selden zarar görmüş alanlarımızın incelemelerini yapıyoruz diğer taraftan da taşkın riski altındaki alanları inceliyoruz. Bu çerçevede bilhassa selin yoğun hissedildiği Büyükköy, Madenli, Güneysu ve Muradiye ilçelerimizde hem dere kenarı üzerindeki hem de taşkın riski altında kalma ihtimali olan binalarımızı yerinde inceliyoruz" dedi.

'EVLERİNİ YAPACAĞIZ'

Güvenlik kamerası görüntülerine göre 9 kişinin bulunduğunu anlatan Bakan Kurum, "Şu an burada Büyükköy, Ballıdere'de arkadaşlarımızın evindeyiz. Bu derede Devlet Su İşleri ıslah çalışmaları çerçevesinde ihalesini de yaptı. En kısa zamanda bu ıslah da tamamlanacak ancak görüntülerden de izlediğimiz gibi kardeşlerimiz son anda kurtuldular. 9 tane ailemizden kişi vardı. Şimdi Mahmut kardeşimizi ve ailesini daha güvenli bir alana taşıyacağız. Onlara yine köyümüzde zemin artı bir kat şeklinde altında ahırı üstünde evi olacak şekli ile evlerini yapacağız. Bayramdan sonra da TOKİ başkanımız burada ihale sürecini yürütecek ve bu çerçevede sürecimizi inşallah tamamlamış olacağız" diye konuştu.

665 RİSKLİ YAPI

Kent genelinde yapılan çalışmalarla 665 yapıda taşkın riski tespit edildiğini aktaran Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz tespitlerde bu saymış olduğum ilçelerimizde konutlarımızın ihalelerini hazırlıyoruz ve bu çerçevede Çayeli'nde merkezde 80 konut, Madenli'de 150, Büyükköy'de 70, Muradiye'de 60 olmak üzere merkezlerde 360 konutun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan Güneysu'da yine risk taşıyan binaların dönüşümü için 100 rezerv konutumuz vardı. Bir de Rize merkezde Salarha ve Yağlıtaş'ta rezerv konutlar yapıyoruz. Rize'nin genelinde arkadaşlarımızın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müz, AFAD Başkanlığı'mız ve yine bakanlığımızın genel müdürlükleri ile yapmış olduğumuz çalışmalarda 665 tane taşkın riski altında bina konut tespiti yaptık. Şimdi bu söylediğim yerlerde 660 tane bağımsız bölümü ilçeler bazında yine merkezde olmak üzere inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Rize'de en azından taşkın riski altıda kalan ve bu selden etkilenen tüm alanlara ilişkin çalışmalarımızı başlatmış olacağız. Bu kapsamda selin olduğu günden beri vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Yerinde onların rızasını almak, onların yaralarını sarmak adına da sürecimizi hızlı bir şekilde götürmeye gayret ediyoruz."

'BU İŞİN ŞAKASI YOK'

İklim değişikliğine de dikkati çeken Bakan Kurum, "Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da konuyu yakinen takip etmektedir. Alınması gereken tüm tedbirler alınarak inşallah daha kısa zamanda daha önceki afetler de Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Giresun'da, İzmir depreminde ne yaptıysak Rize'de de aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız ve vatandaşlarımızı yeni ve sağlam konutlarına taşımız olacağız. Artık iklim değişikliğinin etkilerini hem şiddet olacak hem sayı olarak çok daha fazla hisseder hale geldik. Artık 100 yıllık, 200 yıllık yağışların bir anda yağdığını ve saatte 220 kilogram bölü metreküp yağışlarla artık bu en kesitlerin, kesitlerin yetersiz olduğu bir sürece gidiyoruz. Dolayısı ile bu işin şakası yok. Biz iklim değişikliği ile mücadele etmek durumundayız. Bugün bakıldığı zaman da yurt dışında seller yaşandı. Avrupa'da daha ulaşamadılar bile. Yani biz devletimiz tüm imkanlarını seferber etti ve şu an bütün yollarımız açık. İçme suyu verilmemiş köyümüz yok. Dokunamadığımız bir yerimiz, vatandaşımız yok. Enkaz altında hiç vatandaşımız yok. Hepsini hemen olayın olduğu andan itibaren seferberlik içerisinde yaptık" diye konuştu.

'1 YILDA KONUTLARI TAMAMLAYACAĞIZ'

"Hedefimiz şehirlerimizin altyapısını bu iklim değişikliğine ilişkin süreçten en az etkilenecek şekli ile onarmak ve inşa etmektir" diyen Bakan Kurum, "Bu çerçevede eylem planı şekli ile projelerimizi gerçekleştireceğiz ve Karadeniz bölgemizden başlamak üzere ki bu çalışmayı biz bir buçuk yıl önce yine Trabzon'un Araklı ilçesinde ve Madenli'de yaşanan seller sonrası başlattık ve çok detaylı bir şekilde o derelerdeki taşkınları 50 yıllık 100 yıllık debilerle hesaplayarak bu taşkın riski altındaki yapıların tespitlerini Devlet Su İşleri ve AFAD'daki arkadaşlarımızla birlikte yaptık ve şimdi de bu çerçevede hızlı bir şekilde çalışmalarımızın tamamını hep birlikte istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatları ile bütün Rize genelindeki taşkın riski altındaki yapılara ilişkin çalışmalarımı bilhassa Madenli, Çayeli ve yine Muradiye, Güneysu ve Büyükköy olmak üzere yine merkezde de var bugün oralara da bakacağız. Merkezdeki Salarha'ya doğru alanlarda da yine çalışmalarımızı başlatacağız ve inşallah 1 yıl içinde de konutlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

RİZE'DE HEYELANDA EVLER ASKIDA KALDI
RİZE'DE HEYELANDA EVLER ASKIDA KALDI
RİZE'DE HEYELANDA EVLER ASKIDA KALDI
RİZE'DE HEYELANDA EVLER ASKIDA KALDI

Ballıdere, Muradiye, Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE HEYELANDA EVLER ASKIDA KALDI - Son Dakika


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