Rize'de 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rize'de 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi

Rize\'de \'sıfır atık\' çalıştayı düzenlendi
22.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları' kapsamında 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temalı çalıştay düzenlendi.

RİZE'de, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları' kapsamında 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temalı çalıştay düzenlendi.

Sıfır Atık Vakfı ile Rize Valiliği himayesinde; Rize Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi. RTEÜ Kampüs Yerleşkesi'nde düzenlenen programa Rize Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, kurum amirleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay kapsamında kurulan 12 masada, çevre ve insan sağlığının korunması, kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla, yerel aktörlerin sıfır atık uygulamalarına katkıları değerlendirildi. Çalıştay sonrası elde edilecek sonuçların, 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 'Rize Sıfır Atık Sonuç Konferansı' öncesinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

'İLİMİZ AÇISINDAN ÇOK OLUMLU SONUÇLAR ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Çalıştay sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rize Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, "14 tematik masamız var burada. Bunu Sıfır Atık Vakfımızın belirlemiş olduğu masalar. Mevcut masalarda hem üniversitemizden hem kamu kurum ve kuruluşlarımızdan hem özel sektör paydaşlarımızdan hem de STK temsilcilerimizden çok geniş katılımla beraber bu çalıştayı tertip ettik. Bu çalıştayla beraber bu masalarda ilimizin var olan sorunlarını hep birlikte görüşeceğiz, istişare edeceğiz. Neler yaptık bu vakte kadar sıfır atık vizyonuyla ve neler yapabiliriz bundan sonra? Onunla alakalı bir çıktı oluşturacağız. ve bu çıktı, bizim sıfır atık hedef belgemiz olacak şehrimiz açısından. Ben ilimiz açısından çok olumlu sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Rize aslında bu bilincin olduğu bir şehir. Bu bilinci de geliştirmesi gereken bir şehir. Bununla beraber biz iyi bir çalışma ortaya koyacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ DE BU PAYDAŞLARIMIZIN İÇERİSİNDE YER ALIYOR'

Öğrencilerin çalıştayda yer aldığını ifade eden RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, "Sıfır Atık Çalıştayımızda bugün 14 masada yaklaşık olarak 200 katılımcı paydaşımız yer alıyorlar. Öğrencilerimiz de bu paydaşlarımızın içerisinde yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize'nin önemli bir dinamiği. Yaklaşık olarak 18 bin tane faal, aktif öğrencisiyle birlikte, 2 bin tane çalışanıyla birlikte 20 bin kişilik büyük bir kitle diyebiliriz. Bizler burada; sadece binalardan ibaret değil kampüslerimiz, yaşayan organizmalar. Öğrenciler burada yemek yiyorlar, fotokopi çektiriyorlar, efendim, birçok atık üretiyorlar işin doğrusu. Bu atıkları da daha sonra bertaraf etmek için, israftan kaçınmak için işte buradaki çalıştayda fikirlerini ortaya koymak ve bu konular hakkında bir bilinç sahibi olması açısından biz öğrencilerimizi de bu çalıştaya davet ettik. Onlarla birlikteyiz" dedi.

'RİZE'MİZDE GÜNDE 300 TON EVSEL ATIK ÇIKMAKTA'

Rize'de her gün 300 ton evsel atık çıktığına dikkati çeken Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş da "Rize'miz için hem çevresel olarak hem sosyolojik hem de ekonomik açıdan önemli gördüğümüz bir husustur. Çünkü Rize'mizde her geçen gün artan bir potansiyel var. Bugünün rakamlarıyla konuşacak olursak, yaklaşık Rize'mizde günde 300 ton evsel atık çıkmakta. Bu 300 ton evsel atığı her gün biz Trabzon'a aktarmakla mükellefiz. Fakat bunu eğer sıfır atığı içselleştirip daha doğru organizasyonlu hale getirebilirsek, yaklaşık yüzde 50'sini ayrıştırabilirsek belediyelerimize her yıl 100 milyonluk ekstrem bir gelir ve kaynak sağlanmış olacak demektir. Bu, bu işin ekonomik boyutu. Aynı zamanda bu atıkları düzenli bir hale getirdiğimiz zaman; Rize'nin florasını, Rize'nin faunasını, Rize'nin geleceğe güvenle devredilmesi gereken yeşilliğini de düşündüğümüz zaman bu biraz önce söylediğim ekonomik faydadan ziyade çevresel manevi faydasının ne kadar büyük olduğunu göstermiş olacağız. İnşallah bu 14 tane masadan çıkacak sonuçla beraber Rize'miz daha yeşil, Rize'miz daha mavi bir şehir olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Emine Erdoğan, Yerel Yönetim, Türkiye, Güncel, Çevre, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Afrika Uluslar Kupası’nda 4 gol atan Osimhen’e büyük onur Afrika Uluslar Kupası'nda 4 gol atan Osimhen'e büyük onur
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog
Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift’in özel mesajları dosyada Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik
Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu’da acı ölüm Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu'da acı ölüm
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Malatya’da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.