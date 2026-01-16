Rize Valisi Baydaş: Ayder, Davos'a alternatif olacak müzakerelerin yapıldığı bir yer olmalı - Son Dakika
Turizm

Rize Valisi Baydaş: Ayder, Davos'a alternatif olacak müzakerelerin yapıldığı bir yer olmalı

Haberin Videosunu İzleyin
Rize Valisi Baydaş: Ayder, Davos'a alternatif olacak müzakerelerin yapıldığı bir yer olmalı
16.01.2026 00:28
Haberler.com'a Uluslararası Ayder Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder'in diplomasi ve küresel müzakerelerin yapıldığı bir merkez haline getirme vizyonuyla düzenlendiğini belirterek, forumun Türkiye'nin bakış açısıyla Davos'a alternatif bir platform olmasını hedeflediklerini söyledi.

Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejilerinin masaya yatırıldığı organizasyonu Haberler.com'dan Melis Yaşar'a değerlendirdi.

"AYDER, DAVOS'A ALTERNATİF OLACAK MÜZAKERELERİN YAPILDIĞI BİR YER OLMALI"

Baydaş, şu ifadeleri kullandı: "İkincisini düzenliyoruz mutlulukla Ayder Forum'un. Geçen sene başlarken Ayder'de bir organizasyon planlaması ile arkadaşlarımız başladılar ama bugün konuşmalarda da ifade ettik, ben de söyledim. Cumhurbaşkanımız, Ayder'in uluslararası meselelerin görüşüldüğü ve müzakere edildiği bir merkez olması vizyonu koymuştu. Ayder Forum başlarkenki niyetimiz buydu. Yani bu gün geçtikçe büyüyen, diplomasi müzakereleri yapılan, konu başlığında hangi konu belirlendiyse o alanda akademisyenlerin, siyasetçilerin, ticaret erbabının gelip fikirlerini ifade ettiği ve bir vizyon çizilen bir yer olması. Bu alanda dünyada birçok meşhur yer var. Davos bunlardan bir tanesi. 'Ona alternatif oluşturacak, bizim bakış açımızla, bizim penceremizden, işin bizcesi olacak şekilde müzakerelerin yapıldığı bir yer olmalı' demişti. Bu, Cumhurbaşkanımızın bu sözünün altını doldurma adına, bu manada yapılan faaliyetlerden en güçlülerinden bir tanesidir bu Ayder Forumu.

Geçtiğimiz yıl uluslararası lojistik ve taşımacılık üzerine gerçekleştirmiştik. Ulaştırma konu başlığıyla gerçekleştirmiştik. Bu yıl enerji konu başlığıyla yapıyoruz. Bugün yine ilan edildi. Önümüzdeki sene sağlık konu başlığıyla gerçekleşecek.

"İSTİYORUZ Kİ HER SENE BİR KONU MÜZAKERE EDİLİRKEN RİZE'DEN, AYDER'DEN BU KONUYLA İLGİLİ GÜÇLÜ BİR SES YÜKSELSİN"

Tabi kendimizi geliştirerek, yenileyerek yapıyoruz. Çokça ülkeden, özellikle KEİPA üyesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi bu organizasyonun ortaklarından bir tanesidir. Birçok üye ülkenin parlamento temsilcileri buradaydı; bakan yardımcıları, bakanlar düzeyinde katılım vardı. İstiyoruz ki her sene bir konu müzakere edilirken Rize'den, Ayder'den bu konuyla ilgili güçlü bir ses yükselsin. Bu sonuç deklarasyonu inşallah yarın akşam okunacak. O sonuç deklarasyonuna da yansıyacak metinler de çıkacaktır ortaya.

Çok mutluyuz. Güzel bir organizasyon oluyor. Başarılı bir çalışma var. Üst düzey katılım var. Hem Türkiye'den bugün Enerji Bakanımız ve Sağlık Bakanımız ile gerçekleştirdik, hem de misafir ülkelerden. Şehrimiz, ülkemiz, bölgemiz adına, Rize adına ve Ayder adına güzel bir organizasyon olmasından dolayı da mutluluğumu ifade ediyorum.

FORUMUN KARADENİZ BÖLGESİ'NE VE RİZE'YE SUNACAĞI KATKILAR

Vali Baydaş, forumun hem Karadeniz Bölgesi'ne hem de Rize'ye sunacağı olası katkıları da değerlendirdi: "Şimdi, bu gündem adına söyleyeyim. Mesela enerji başlığının bir defa önce bölgesel açıdan tartışılması. Yani biz Kafkasya, Orta Doğu, Asya ve Avrupa düzleminde enerji başlığını tartışıyoruz.

Bugün oturumlarda çok da özel, daha spesifik, daha alt başlıklar mesela yapay zeka üzerine bir enerji oturumu vardı. Dolayısıyla buradan çıkan netice bir defa hem ülkemizin hem de bu alanda faaliyet gösteren gerek firmaların, gerek akademisyenlerin bir fikir alışverişi neticesini doğuruyor ve gelecek perspektifi çizecek.

Bugün Enerji Bakanımız bir ufuk daha açtı. Yarın yapılacak Ayder Forum'larda buranın artık anlaşmaların imza edildiği, şirketler arası veya devletler arası anlaşmaların, görüşmelerin yapıldığı bir iş forumu modeline de dönüşmesi gerektiğiyle ilgili. Bu yarın ona da evrilebilir. Dolayısıyla daha somut çıktılar elde edilebilecek bir forum haline de gelmesini ümit ediyoruz.

Şehrimiz açısından baktığınızda bu bizim açımızdan bir kongre turizmidir, çok özel bir kongre turizmi faaliyetidir. Biz bugün Ocak ayındayız. Ocak ayında dünyanın birçok yerinden birçok misafiri şehrimizde ağırlıyoruz. Şehrimizin ve ailelerin tanıtımı adına da katkı görüyoruz."

