İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

13.11.2025 15:21
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya'da Rojin Kabaiş dosyasını, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile görüştü. Görüşmede Rojin'in cep telefonunun çözülmesi için yürütülen adli iş birliği ele alındı. Bakan Tunç, "Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip" derken İspanyol mevkidaşı ile Cezai Konularda Adli İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Açıklama'yı imzaladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir araya geldi.

ROJİN KABAİŞ'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KRİTİK TEMAS

Garcia ile Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili dosyayı ele alan Tunç, Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla İspanyol makamlarıyla gerçekleştirilen adli iş birliğinin önemini vurguladı.

"TELEFONUN ÇÖZÜLMESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Bakan Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

İki ülkenin Akdeniz'in iki kıyıdaş ülkesi olduğunu anımsatan Tunç, "İspanya'nın Filistin meselesinde sergilediği insani ve vicdani duruşunu takdirle karşılıyorum. Türkiye ve İspanya arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İspanya'nın adli ve hukuki alanların yanında ticari, ekonomik, savunma alanlarında da önemli iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Tunç, "İki ülke arasındaki adli iş birliği mekanizmalarının bugüne kadar olumlu ve karşılıklı güven içinde işlemiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bakanlıklarımız arasında iletişim kanallarının etkin şekilde kullanılması hem iade hem de adli yardımlaşma süreçlerinde kayda değer bir hız ve verimlilik sağlamaktadır." görüşünü paylaştı.

"İŞLEMLER EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK"

İspanyol Bakan Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.

Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdiklerini aktaran Garcia, "Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en çabuk sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız da şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

ADLİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Görüşmenin ardından, Adalet Bakanı Tunç, İspanyol mevkidaşı Garcia ile terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticaretiyle mücadele, ceza infaz kurumları, hakim-savcı eğitimlerinde tecrübe paylaşımı, dijital adalet uygulamaları ve bilgi teknolojilerinde iş birliği gibi alanları daha da güçlendirmek adına Cezai Konularda Adli İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Açıklama'yı imzaladı.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Bakan Tunç, adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla İspanya Adalet Bakanı Garcia'yı Türkiye'ye davet etti.

Kaynak: AA

