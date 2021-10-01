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'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de - Son Dakika

'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de

01.10.2021 19:01

'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen 'Ruhun Yelkenleri' Projesi' ekibi geldiği Mersin'in Silifke ilçesinde renkli görüntülerle karşılandı.

'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de

MERSİN - Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen 'Ruhun Yelkenleri' Projesi' ekibi geldiği Mersin'in Silifke ilçesinde renkli görüntülerle karşılandı.

Silifke Belediyesi ve Taşucu Rus Kültürünü Tanıtma Derneği, Rusya Beyaz Baston Derneğinin engelli bireyleri yelkenli sporu ile buluşturarak engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası Ruhun Yelkenleri etkinliğine Silifke ev sahipliği yaptı.

Türkiye, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle "Ruhun Yelkenleri" yolculuğunun Akdeniz etabına ev sahipliği yaptı. Engelli bireyler ve toplumun diğer fertleri arasında olumlu bir etkileşim modeli oluşturabilme amacını taşıyan yolculuk, bu yıl ilk kez açık sularda yelken yarışı formatında düzenlenecek. Göcek - Antalya - Taşucu- Göcek rotasını izleyecek takımlar, hem yelkenlileri kontrol etme hem rüzgara direnme hem de kapsayıcı etkileşimi yönetme becerilerini yarıştıracak.

"Ruhun Yelkenleri"nin 17. etabının mottosu "Spor- Ekoloji- Kapsayıcı Kültür" olacak. Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenecek "Kapsayıcı Günler Programı" ise, 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ruhun Yelkenleri takımı, engelliler ve toplum arasında yeni bir olumlu etkileşim modeli oluşturmak için duraklarda kapsayıcı yat gezileri ve yarışları ile sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlığında ve uygulamasında yer alıyor. "Ruhun Yelkenleri" projesi, kapsamlı yatçılığı bir insanın özel yeteneklerinin ve becerilerinin dışa vurumunun açık bir modeli olarak geliştirmeyi hedefliyor. Yolculuk, farklı şehir ve ülkelerden engelli ve engeli bulunmayan kişilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl Rusya, Türkiye, İsveç, Letonya ve Almanya'nın katılımıyla düzenlenecek olan "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında Hamburglu Alman sanatçı Pavel Ehrlich, çevre kampanyası sırasında toplanan evsel çöplerden bir sanat eseri yaratacak.

Projenin öncüsü Rusya Beyaz Baston grubundan Başkanı Oleg Kolpashchikov, "Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle 2011 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz Ruhun Yelkenleri Projesi ile engellilerimizi farklı rotalarda dünya turuna çıkartarak sosyal bir sorumluluk üstleniyoruz. Denizler bu projemiz ile tüm engellilerimiz için engelsiz hale geliyor. Engelliler neler yapabileceklerini görerek büyük bir şans yakalıyor" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko ise, "Ruhun Yelkenleri projesi Rosatam'ın desteği ile gerçekleştirilmekte. Burası, misafirperver toprak ve memleket yüzlerce Rus vatandaşına ikinci bir ev olmuştur. Bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Nükleer Santral projesini hayata geçirmekte. Bu memleket bizi birbirimize çok yakınlaştırdı, birleştirdi. Biz Türkiye'deki arkadaşlarımızla uzun yıllar boyu süren arkadaşlık ve dostlukla yaşıyoruz burada. Bilgilerimizi, profesyonel tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Aynı zamanda aynı dili konuşmaya ve birbirimizle daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu da iki ülkenin ilişkilerinin daha da gelişmesine neden oluyor. Ruhun Yelkenleri çok eşsiz bir proje. İnsanlara kendini aşmak, engelleri aşmak. Sosyal çevreye uyum değil de sosyal alanlarda başarılı olmaya yardımcı oluyor. Ruhun Yelkenleri gibi projeye katılım, insanların gizli yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına neden oluyor. Bu sayede yaşam kalitesi yükseliyor.

Rosatom Devlet Kuruluşunun ana önceliği insandır. İnsanın gelişimi ve güvenidir. Rosatom Devlet Kuruluşu sadece enerjiyi uygulayan bir şirket değil. Aynı zamanda insanlara hayat için enerji de veriyoruz. Özellikle bunun için Rosatom Devlet kuruluşu yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik olan projeleri desteklemektedir ve gerçekleştirmektedir. Ruhun Yelkenleri misyonu 2019 yılında Mersin'e gelmiştir ve kapsayıcı etkileşim için birtakım etkinlikler düzenlemiştir. O zamanda da seminerler workshop'lar, çevreyi korumaya yönelik farklı etkinlikler yapılmıştır. Mersin artık Ruhun Yelkenleri seyahatinin ana merkezi konumuna gelmiştir. Ruhun yelkenleri bayrağı altında olacak bütün etkinliklerin başarılı olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı konuşmasında, "Türkiye Görme Engelliler Federasyonu, Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından yürütülen ve bizlerinde katkı sunmaya gayret gösterdiği bu projenin asıl amacı dünyanın değişik ülkelerinden engelli bireyleri bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamaktır. Farklı ülkelerde engellilere yönelik hazırlanan projeleri ortaya koyarak eksiklikleri ve farlılıkları görmemize imkan sağlayacak olan bu tür etkinlikler bizlerin bu konuda yeni projeler üretmesine ışık tutacaktır. Biz de Silifke belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarımızla ortaklaşa projeler üreterek ilçe genelinde yaşayan engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırıcı modern ve sağlıklı projeler üretmeye ve bu projeleri de hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Tarsus Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin günleri proje sorumlusu Dursun Arslan, Ruh Yelkeni Projesinin kurucusu Beyaz Baston Derneği Başkanı Oleg Kolpashchikov, Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko, Rus ve Türk vatandaşlar katıldı.

'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de
'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de
'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de
'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de

Silifke, Türkiye, Mersin, Rusya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi Silifke'de - Son Dakika


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