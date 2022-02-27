"Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz" - Son Dakika
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"Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz"

27.02.2022 10:27

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarının devam etmesi nedeniyle yeni yaptırım paketini duyurarak, Rus bankalarına SWIFT darbesi vurulacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarının devam etmesi nedeniyle yeni yaptırım paketini duyurarak, Rus bankalarına SWIFT darbesi vurulacağını belirtti. Yaptırımlara ilişkin Leyen, "Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin'in savaş kasasını kullanmasını engelleyeceğiz. Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını devam ettirmesi üzerine Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı basın açıklamasında, Rusya'ya ve Ukrayna'nın direnişine yönelik mesajlar vererek, AB Komisyonu'nun yaptırım paketine ilişkin detaylara değindi.

Leyen, "AB'nin doğu sınırından sadece birkaç kilometre uzakta yer alan Rus ordusu, Ukrayna'yı işgali sırasında barbarca eylemlerde bulunuyor. Bombalıyor ve füze saldırıları yapıyor, masum insanları öldürüyor. Aynı zamanda tüm dünya, Ukrayna ordusunun ve halkının kararlı ve cesur direnişine tanık oluyor. Rus kuvvetleri Kiev'e ve diğer Ukrayna kentlerine saldırılarını sürdürürken, Rusya'yı uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha da izole edecek maliyetler uygulamaya devam etmeye kararlıyız" dedi.

"AB ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini felce uğratmak için çalışıyor"

Yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerle birlikte hareket ettiklerini hatırlatan Leyen, "ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakan Boris Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde arttırmaya karar verdik. AB ve ortakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini felce uğratmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya SWIFT darbesi

Ursula von der Leyen açıklamasında, Rus bankalarına yönelik darbe vuracak adımlar atılacağının altını çizdi. Leyen, "AB liderlerine aşağıdaki önlemleri önereceğim. İlk olarak, belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır. SWIFT, dünyanın baskın küresel bankalar arası ödeme sistemidir. Bankaları kapatmak, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ithalat ve ihracatını etkin bir şekilde engelleyecektir" dedi.

Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz

Von der Leyen açıklamasını devamında Rusya merkez bankasının varlıklarına ilişkin sert açıklamalarda bulunarak, yaptırımların Putin'in yaşanan savaşı finanse etmesine engel olacağının altını çizdi. Leyen, "İkincisi, Putin'in savaş kasasını kullanmasını engelleyeceğiz. Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracaktır. ve Merkez Bankası'nın varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecek" ifadelerini kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen yaptırımların etkilerine ilişkin açıklamasında, "Son olarak, Rus oligarklarının finansal varlıklarını piyasalarımızda kullanmalarını yasaklamak için çalışacağız. Tüm bu önlemler Putin'in savaşını finanse etme yeteneğine önemli ölçüde zarar verecek. Ekonomi üzerinde yıpratıcı bir etkiye sahip olacaklar. Putin, Ukrayna'yı yok etmek için bir yola girdi ama aslında yaptığı da kendi ülkesinin geleceğini yok etmektir " ifadelerine yer verdi.

Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz
Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz
Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Rusya merkez bankasının varlıklarını felç edeceğiz' - Son Dakika


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