Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 24 Mayıs'ta perdelerini açacak - Son Dakika

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğinde yapılan 22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 24 Mayıs'ta başlayacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı sayıda izleyicinin ağırlanacağı ve tüm önlemlerin alınacağı festival, 21 Haziran'da sona erecek. Festivalin biletleri 17 Mayıs Pazartesi'den itibaren internette, 18 Mayıs Salı gününden itibaren de gişelerde satışa sunulacak.

Bu yıl festival boyunca Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park sahnesi ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi sahnesi, yarı kapasite bilet satışı ile kullanılacak. Daha küçük bir sahneye sahip olan Sabancı Oda Tiyatrosu ise salgın nedeniyle festivalde hizmet vermeyecek.

Salgın önlemleri kapsamında oyun temsilleri öncesinde seyircilerin ateşi ölçülecek, HES kodları kontrol edilecek ve biletlerdeki QR kodların okutulmasıyla seyirciler temassız şekilde salona alınacak.

Oyun bitimine kadar seyircilerin maske ile oyunu izlemesinin zorunlu olduğu festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak. Salonlar, fuaye alanları, kantinler ve sıra bekleme olasılığı olan her yerde işaretlenen alanlar sayesinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak, salonda ise birer aralık ile koltuk satışı yapılarak izleyiciler yarı kapasite ile ağırlanacak.

18 oyun seyirciyle buluşacak

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye'nin değişik illerinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyunu sahnelenecek.

Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu "Anna Karenina", Sivas Devlet Tiyatrosu "Kendime Kıyamam", Tiyatro Kedi "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Semaver Kumpanya "Cardenio", Bursa Devlet Tiyatrosu "Akide Şekeri", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Seksen Günde Devr-i Alem", İzmir Devlet Tiyatrosu "Yıldızların Altında", Kocaeli Şehir Tiyatroları "Macbeth" oyunu ile Merkez Park'ta sahnede olacak.

DOT Tiyatro "Sesin Resmi", Kumbaracı 50 "Muamma", Ankara Devlet Tiyatrosu "Sonsuzluk Kitabevi", Van Devlet Tiyatrosu "Penceredeki Atlar", Kuzgun Yapım "Tuna Kıvrımı", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", Sadri Alışık Tiyatrosu "Dali'nin Kadınları", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Her Şey Yolundaymış Gibi" ve Kocaeli Şehir Tiyatroları "Otobüs Durağında Üç Bencil (ÇO)" adlı oyunları, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sergileyecek.

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü, usta oyuncu Nevra Serezli'ye

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005'ten itibaren verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" usta oyuncu Nevra Serezli'ye festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü daha önceki yıllarda almaya hak kazanan oyuncuların isimleri ise şöyle:

"Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017), Ayla Algan (2018), Işıl Kasapoğlu (2019)."

Adana Tiyatro Festivali 1 milyona yakın seyirciye ulaştı

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21 yıldır 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı.

Festivalde bugüne kadar Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlendi.

Farklı illerden izleyicilerin de ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar 1 milyona yakın seyirciye ulaştı.