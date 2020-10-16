Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (2) Açıklaması

16.10.2020 13:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (2) Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. 'Tükendi' denilen hekimlerimiz, hemşirelerimiz tüm diğer branşlardaki sağlık personelimiz destek hizmet personelimiz canla başla görevini yapıyor. Lütfen onların bu fedakarlığı sizin için kurallara uyma noktasında motivasvon sebebi olsun. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin." dedi.

Koca, Erzurum programları kapsamında ziyaret ettiği Valilik'te gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs için alınan tedbirlerin yalnızca Kovid-19'dan değil, grip ve diğer üst solunum hastalıklarından da koruduğunu aktardı.

Tedbirlere uyan illerde görülen vaka sayılarının azaldığına ve tekrar yükselmediğine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. 'Tükendi' denilen hekimlerimiz, hemşirelerimiz tüm diğer branşlardaki sağlık personelimiz destek hizmet personelimiz canla başla görevini yapıyor. Lütfen onların bu fedakarlığı sizin için kurallara uyma noktasında motivasvon sebebi olsun. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin. Erzurum ve civar iller özellikle geçen ay yaşanan vaka artışlarıyla gündemimize aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadeleye ara vermedik."

Koca, ağustos sonu ve eylül ortasına kadar pik yaşanan Erzurum'da, yapılan hızlı ve etkili müdahalelerle artışın kontrol altına alındığını söyledi. Erzurum'daki vaka sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Koca, "Erzurum'da bir ay öncesine göre vaka sayımızda yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş söz konusu. Hastane yükümüz, yatak doluluk oranlarımız Türkiye ortalamasının altında seyrediyor. Etkin ve yaygın tedavide zatürre oranımız da son bir ayda yarı yarıya düştü." diye konuştu.

Koca, Erzurum'da yakalanan başarının devam etmesi için vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

"Salgın yönetiminde filyasyonun önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz"

Söz konusu rakamların daha alt seviyelere inmesinin tedbirlerle mümkün olacağına vurgu yapan Koca, şunları kaydetti:

"Bu düşüşün devam etmesi, hasta ve ağır hasta sayılarımıza da yansıması için Erzurumlu hemşehrilerimizin mücadeleyi bırakmaması gerekiyor. 1 hafta-10 gün içinde tedbirlerin devamıyla rakamların daha da düşeceğine inanıyoruz. Alacağımız tedbirlerle bölgede salgının hızını ve hastane yükümüzü her gecen azaltmayı başaracağımıza inancım tam. Salgın yönetiminde filyasyonun önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Dünyada bu sistemi uygulayabilen nadir ülkelerden biri Türkiye'dir. Filyasyon sayesinde tespit ettiğimiz her pozitif vakanın hasta olsun olmasın başkasına bulaştırma potansiyelini ortadan kaldırıyoruz."

Koca, temaslı takiplerinde taşıyıcıların temaslılarını dahi izole ederek çemberi genişlettiklerini ifade etti.

Semptomu olsun olmasın bütün pozitif vakaları ve bunların temaslılarını riskli görerek, HES sistemine kaydettiklerini belirten Koca, "Sıkı takip yapıyoruz ve kayıt ederek bu sayede bulaşma zincirini kırmayı başardık. Bu gücümüzü Erzurum'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugünlerde bunun etkisini de görüyoruz. Erzurum'da şu an her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor." dedi.

"Temaslıların taramasını 6 ila 7 saatte yapıyoruz"

Koca, Türkiye genelinde temaslıların taramasının ortalama 6 ila 7 saatte yapıldığını, Erzurum'da da bu sürenin yaklaşık 7 saat olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde bu süreyi daha da aşağı çekmeyi hedeflediklerini aktaran Koca, "Erzurumlu hemşehrilerimize bir önemli uyarım daha olacak. Hastalarımızın yaş gruplarına baktığımızda büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. Erzurum'da 60 yaş üstü hastalarımızın oranı, bu yaş grubunun nüfusa oranının tam 2 katı. Bu hastalığın öncelikle büyüklerimize hasar verdiğini biliyoruz. Onları korumak için daha sıkı tedbirlerle ve özenle hareket etmemiz gerektiği ortada." diye konuştu.

Koca, şöyle devam etti:

"Bölgedeki durumu yerinde görmek, müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz, alınabilecek yeni tedbirleri istişare edeceğiz. Daha sonra ise bölge toplantısı olarak Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürlerimizin, başhekimlerimizin ve saha koordinatörlerimizin katılımıyla bölge değerlendirmesi yapacağız. Böylece bu 8 ilimizdeki genel durumu İhtiyaçları, sağlık altyapısını detaylı değerlendirmiş olacağız."

Koca, Valilik binasında ayrıca şeref defterini imzalayarak Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

Fahrettin Koca, Valilik, Türkiye, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı         
13:03
Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor         
12:25
"Koronayı yendim" diyen Trump'ın katıldığı canlı yayında elindeki bant dikkat çekti         
12:09
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 13:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei