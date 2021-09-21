Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı ile ilgili verileri paylaştı: Yüzde 50'yi geçtik - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüse karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" ifadelerine yer verdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİNİ AŞTI

20 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 949 hasta taburcu olurken bugün 346 bin 435 test yapıldı.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 42 MİLYON 286 BİN 431 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 824 bin 748 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 286 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 874 bin 693 kişiye aşı yapıldı.

İKİ DOZ AŞILAMADA SADECE 7 İL MAVİ KATEGORİDE

Aşılama haritasına göre; iki doz aşılamada yüzde 75 sınırını geçen yani mavi kategoriye giren il sayısı 7 oldu. Bunlar iller; Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Amasya ve Ordu olarak sıralandı.