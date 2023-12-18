ŞAHİNBEY BELEDİYESİ\'NDEN KONSERVATUVAR EĞİTİMİ

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı 2021
yılından buyana 12 kişilik eğitmen kadrosu ile 20 farklı enstrüman eğitimi veriyor. Şahinbey Belediye
Konservatuvarı 2021 – 2022, 2022-2023 eğitim öğretim yıllarında müzik alanında devlet
konservatuvarları ve güzel sanatlar liselerine yetiştirdiği öğrencilerine verdiği eğitimlerle yetenek
sınavlarında başarılı olmalarını sağladı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından verilen
konservatuvar eğitiminin müziğe gönül vermiş gençler için oldukça önemli olduğunu belirterek,
"Gençlerimize ve öğrencilerimize birçok alanda farklı eğitimler ve kurslar veriyoruz. Bunlardan birisi
olan Şahinbey Belediyesi Konservatuvarında 20 farklı branşta müzik eğitimleri veriliyor. Burada
verilen eğitimler konservatuarlarda verilen eğitimlerin aynısı bu nedenle öğrencilerimiz devlet
üniversitelerini, fakültelerini ve güzel sanatlar lisesini çok rahat kazana biliyorlar. Profesyonel
hocalarla verilen eğitimler sayesinde buradan geleceğin müzik öğretmenlerinin ve sanatçılarının
çıkacağına inanıyorum" dedi.
Şahinbey Belediyesi Konservatuarı'nda eğitim alan öğrenciler kendilerine sunulan imkanlardan dolayı
Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek "Bizler için çok önemli bir fırsat. Şahinbey
Belediyesi Konservatuarı'nda profesyonel hocalar eşliğinde eğitim alıyoruz. Burada bize ilgi
duyduğumuz müzik ve enstrüman alanında eğitimler veriliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahamzoğlu'na bizlere böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştular.
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