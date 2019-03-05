Son Dakika Haberleri: Sahte Altın Operasyonunda 125 Kişiden 89'u Yakalandı

Sahte Altın Operasyonunda 125 Kişiden 89'u Yakalandı

2 saat önce

Bu sabah İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte altın operasyonunda, yakalama kararı bulunan 125 şüpheliden 89'u gözaltına alındı.

Sahte Altın Operasyonunda 125 Kişiden 89'u Yakalandı, System.String[]
Bu sabah İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte altın operasyonunda, yakalama kararı bulunan 125 şüpheliden 89'u gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yapılanan bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uzun süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da eş zamanlı operasyon başlatan mali şube polisi, haklarında gözaltı kararı verilen suç örgütü üyesi 125 kişiden 89'unu yakalayarak gözaltına aldı.

Suç örgütünün, ürettikleri ayarı düşük ya da sahte altınları yurt genelinde kuyumcu piyasasına sürdükleri ve bu yolla büyük vurgun gerçekleştirdikleri belirtildi.

Mali Şube Polisi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan firari 36 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, 3. Sayfa
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