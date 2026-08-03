Sami Yusuf Türkiye\'ye dönüyor: Türkiye\'ye özel büyük sürpriz 10 ağustos\'ta açıklanacak

Uluslararası alanda büyük saygınlığa sahip, besteci, çok enstrümanlı müzisyen ve vokalist Sami Yusuf, 3Z Organization ve WOVO organizasyonunda eylül ayında gerçekleştirilecek Türkiye konserleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte konserlere yoğun ilgi gösterilirken, sanatçının yalnızca Türkiye'deki dinleyiciler için hazırladığı özel sürprizin 10 Ağustos'ta açıklanacağı öğrenildi.

Türkiye konserlerine özel olarak kurgulanan "Kökler" teması kapsamında Sami Yusuf, 23 ve 24 Eylül'de Ankara ATO Congresium'da, 27 ve 28 Eylül'de ise İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sahne alacak.

Geçtiğimiz yıl "İki Deniz Arasında" temasıyla Yenikapı'da uzun bir aranın ardından Türkiye'deki dinleyicileriyle buluşan sanatçı, bu kez yalnızca Türkiye konserleri için hazırlanan "Kökler" temasıyla sahneye çıkacak. Hafızalara kazınan eserlerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği eserleri de özgün düzenlemeler ve etkileyici görsel prodüksiyon eşliğinde seslendirecek olan Sami Yusuf'un, dinleyicilere hem müzikal hem de manevi yönü güçlü, unutulmaz bir konser deneyimi sunması bekleniyor.

Türkiye'deki dinleyicilere özel sürpriz

Edinilen bilgilere göre konser serisi kapsamında Türkiye'deki dinleyicilere özel hazırlanan önemli bir sürpriz de hayata geçiriliyor. Uzun yıllardır hayranlarının sosyal medyada dile getirdiği taleplerle örtüşen bu özel çalışmanın, Türkiye konserlerine ayrı bir anlam katacağı belirtiliyor.

Merakla beklenen sürprizin tüm ayrıntıları 10 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklamanın ardından konserlere yönelik ilginin daha da artması bekleniyor.

Gazze için dayanışma mesajı

Sami Yusuf, son yıllarda yalnızca müziğiyle değil, insani yardım çalışmaları ve Gazze konusundaki duyarlılığıyla da uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. Sanatçı, "Forever Palestine" ve "Try Not to Cry" gibi eserleriyle Filistin halkına destek mesajları verirken, 2025 yılında İstanbul ve Amman'da gerçekleştirdiği konserlerin gelirinin bir bölümünü Gazze'deki insani yardım çalışmalarına bağışlamıştı.

Dünya müzik gelenekleri alanının öncü ismi

Dünya Müzik Gelenekleri (World Music Traditions) alanının öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, BBC tarafından “bir süperstar” olarak tanımlanmıştır. Kültürler arasında köprü kuran özgün müzikal yaklaşımıyla dünyanın dört bir yanında milyonlarca dinleyiciye ulaşmıştır.

Dünya genelinde 45 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştiren ve bugüne kadar 1 milyarı aşkın dijital dinlenme ve indirme sayısına ulaşan Sami Yusuf, kuşağının en başarılı bestecilerinden biri olarak gösteriliyor.

Bilet satışları devam ediyor

Sami Yusuf'un Türkiye konserlerinin biletleri Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışta bulunuyor. Sınırlı kontenjan nedeniyle bazı kategorilerde biletlerin hızla tükendiği belirtilirken, organizasyon yetkilileri yoğun talep nedeniyle müzikseverlerin biletlerini erken temin etmelerini tavsiye ediyor.

Edinilen bilgilere göre konserlere yalnızca Türkiye'den değil, Amerika'dan Asya'ya dünyanın birçok farklı ülkesinden dinleyiciler de yoğun ilgi gösteriyor. Çok sayıda müzikseverin Türkiye'ye gelerek bu özel konser serisine katılmak üzere bilet satın aldığı öğrenilirken, konserlerin uluslararası ölçekte önemli bir kültürel buluşmaya dönüşmesi bekleniyor.

Konser salonlarını bizzat seçti

Edinilen bilgilere göre Sami Yusuf, Türkiye konserlerinde sahne alacağı salonları da bizzat belirledi. Sanatçının, daha yüksek kapasiteli alternatifler yerine Ankara ATO Congresium ile İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nu, üstün akustik özellikleri ve dinleyiciyle daha güçlü bir bağ kurmaya imkân sağlayan atmosferleri nedeniyle tercih ettiği öğrenildi. Bu tercihte, müziğin en doğal hâliyle dinleyiciye ulaşmasını sağlayacak akustik yapı ve konser deneyiminin belirleyici olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de geniş ve güçlü bir dinleyici kitlesine sahip olan Sami Yusuf'un Ankara ve İstanbul konserlerinin kısa süre içerisinde kapalı gişe olması beklenirken, 3Z Organization ve WOVO organizasyonunda gerçekleştirilecek bu özel konser serisine ilişkin gözler şimdi 10 Ağustos'ta açıklanacak Türkiye'ye özel büyük sürprize çevrilmiş durumda.