Samsun'da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor - Son Dakika

Samsun'da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor

14.04.2021 13:08
Samsun'da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor, System.String[]

Ülke tarımında önemli bir yere sahip Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ülke tarımında önemli bir yere sahip Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İklim şartlarının uygunluğu sebebiyle kentte kesme çiçek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaya çalışan belediye, sera koşullarında iç mekan süs bitkilerinin yanı sıra topraklı ve topraksız tarımla üretim yapan çiftçilerin sera naylonu ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye'de iklimin elverişli olduğu Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinin kıyı kesimlerinde yoğunlaşan kesme çiçek üretimi, kış yaz aylarında Antalya ve İzmir'de artarken, aşırı sıcaklık sebebiyle de verim yaz aylarında düşüyor. Yaz dönemlerinde ise iklim şartlarının elverişliliği nedeniyle Samsun'da artan talebin büyük kısmını karşılayacak potansiyel bulunuyor.

Bölgede 1. sırada

Orta Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Tokat, Kastamonu ve Ordu'da toplam bin 42 dekar alanda yapılan süs bitkisi yetiştiriciliğinde Samsun, 640 dekarlık üretim alanıyla birinci sırada yer alıyor. Aynı zamanda bölgede kesme çiçek ve süs bitkisi mezadına sahip tek şehir olan Samsun, ulaşım, lojistik ve yurt dışı pazarlara yakınlığı itibariyle her geçen gün sektörde daha önemli hale geliyor.

Üretim yaygınlaşıyor

600 dekar alanda iç ve dış mekan süs bitkileri, 40 dekar alanda da kesme çiçek yetiştiriciliği yapılan Samsun'da üretim, 19 Mayıs ilçesinin ardından Terme ilçesinde de yaygınlaşıyor. Sakarlı Mahallesi'nde kurdukları seralarda topraksız tarım yöntemiyle çiçek yetiştiren çiftçiler, üretimlerini artırıyor. Avrupa ülkelerindeki süs bitkilerinden daha kalitelisini yetiştirmeyi başaran çiftçiler, ürünlerini başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çok sayıda şehre pazarlıyor.

Sera naylonu desteği

Hobi olarak başladıkları kesme çiçek yetiştiriciliğini ticari faaliyete dönüştürerek kent ekonomisine katkı veren çiftçilere, üretim alanını artırmaları için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından proje desteği veriliyor. 3 çiftçinin sera naylonu talebini karşılayan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı, toplam 1052 kilogram naylonu sahiplerine teslim etti.

Samsun'u tercih ettiler

Topraksız tarımla süs bitkisi yetiştiriciliğinde Samsun'u tercih eden Sırrı Öztürk ve oğlu Mustafa Yiğit Öztürk, üretimlerini artırarak sürdürüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra sektöre giriş yapan 29 yaşındaki Mustafa Yiğit Öztürk, 5 yılda önemli yol kat ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini ifade eden Öztürk, "5 yıldır babamla topraksız tarım yaparak süs bitkisi yetiştiriyoruz. Samsun, seçtiğimiz ürünleri yetiştirmede coğrafi olarak çok uygun. Ülkemizin ithal ettiği süs bitkilerinin daha kalitelisini üreterek ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Ulaşımın kolay ve yurt dışı pazarına yakın olması sebebiyle üretimimize devam ediyoruz. Başladığımızda 500 metrekarelik arazimiz vardı. Şuan 2 dönümlük alanımızın 1 dönümünde kesme çiçek ve saksılı çiçek yetiştiriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde müşterimiz var. Yeni sera kurulumu aşamasında da büyükşehir belediyesinden sera naylonu talep ettik. Destekleri için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personellerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Demir'e teşekkür

Baba Sırrı Öztürk ise, "Emekli olduktan sonra hobi amaçlı kesme çiçek üretmeye başladım. Daha sonra oğlumla bu işi daha profesyonel, kurumsal ve kaliteli yapmaya karar verdik. Avrupa'daki firmaların yetiştirdiği çiçeklerini daha iyisinin yetiştirilebileceğini ispatlamak için yola çıktık. Topraksız tarım yöntemiyle ortanca, 'kasablanka' olarak tabir edilen oryantal lilyum, veronica gibi çok çeşitli saksılı ve salon bitkileri üretiyoruz. Geri dönüşler bizleri mutlu etti. Ürünlerimizin Avrupa'dakilerden daha iyi olduğunu söyleyenler oldu. İklim şartları itibariyle Samsun giderek önemli hale geliyor. Olumlu yaklaşımlarından dolayı da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun'da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor
Samsun'da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Samsun, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Karadeniz'de sular iyice ısınacak! Rusya, ABD savaş gemileri gelmeden tatbikat kararı aldı Karadeniz'de sular iyice ısınacak! Rusya, ABD savaş gemileri gelmeden tatbikat kararı aldı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı

Son Dakika Haberleri
14:26 Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
14:01 Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı
13:51 Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
13:45 Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız
13:38 Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak
13:34 ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler         
14:07
Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun "Babacığım yapma" feryadı yürekleri yaktı         
13:55
Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı         
13:48
Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak         
13:38
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti         
12:15
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu         
11:54
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara prim desteği sağlanacak Yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara prim desteği sağlanacak         
11:19
Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek         
11:08
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 14:31:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei