"İnsan ticareti" iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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"İnsan ticareti" iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

06.07.2022 11:47

Samsun ve Amasya'da düzenlenen operasyonda kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye'ye getiren 3 şüpheli, insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun ve Amasya'da düzenlenen operasyonda kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye'ye getiren 3 şüpheli, insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce haklarında "insan ticareti" suçundan işlem yapılan H.E. (30) ile Kırgızistan uyruklu M.T. (42) ve T.K'nin (53), Kırgızistan ve Özbekistan'dan ekonomik mağduriyeti bulunan kadınları evlendirmek veya çalıştırmak vaadiyle Türkiye'ye getirdiklerini ortaya çıkardı.

İstanbul'daki havalimanlarından Samsun'a getirilen kadınların belirli ikametlerde bir müddet barındırıldığı, aracılara 20 ila 30 bin lira arasında para verilerek kadınların pasaportlarının şüphelilerce alındığı belirlendi.

Bu kapsamda Isparta, Amasya, İstanbul, Ankara, Konya ve Çorum'da şüphelilerle bağlantısı bulunan yabancı uyruklu 23 mağdur kadın tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, Samsun ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda insan ticaretine aracılık yaptığı öne sürülen H.E, M.T. ve T.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İnsan ticareti' iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "İnsan ticareti" iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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