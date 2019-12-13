SANKO Üniversitesi Hastanesi Gapshoes'ta stant açtı - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi Hastanesi Gapshoes'ta stant açtı

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Hastanesi Uluslararası 30'uncu Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nda (GAPSHOES) stant açtı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Gapshoes'ta stant açtı, System.String[]

SANKO Üniversitesi Hastanesi Uluslararası 30'uncu Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nda (GAPSHOES) stant açtı.


Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası ve AKORT Fuarcılık işbirliği ile Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11 Aralık 2019 tarihinde açılan fuarda SANKO Üniversitesi Hastanesi standında katılımcı ve ziyaretçilere, hastanede sunulan hizmetler ve yapılan uygulamalarla ilgili bilgiler veriliyor, dileyen ziyaretçi ve katılımcıların ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü de yapılıyor.


Açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İnce ile sanayiciler, iş adamları ve diğer davetlilerin katıldığı fuar, 14 Aralık akşamına kadar ziyaret edilebilecek.


SANKO Üniversitesi Hastanesi


Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesinde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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