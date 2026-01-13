Savunma Sanayii Ar-Ge Projeleri İmza Töreni - Son Dakika
Savunma Sanayii Ar-Ge Projeleri İmza Töreni
13.01.2026 18:01
13 firma, 5 üniversite ve 5 kurumla 14 Ar-Ge projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nda 13 firma, 5 üniversite ve 5 araştırma kurumu arasında 14 Ar-Ge projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

'Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'ne Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve çok sayıda savunma sanayi şirketi temsilcisi katıldı. Görgün, Ar-Ge projeleri ile sahadaki caydırıcılığın masada itibar ve ekonomide sürdürülebilir bir güç olduğunu belirterek, "Bugün dünyada savunma sanayi rekabeti, platform yarışının ötesine geçmiştir. Özellikle sektörümüzün Ar-Ge konusunda kararlılığına baktığımızda, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların, araştırma kurumlarının, ilgili üniversitelerin ve akademisyenlerin bu anlamda ürettikleri bu kararlılığı desteklediğini görmekteyiz. Vakıf şirketlerimizin; ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, TUSAŞ, TEI şirketlerinin bu anlamdaki faaliyetleri 3 milyar 340 milyon dolarlık bir Ar-Ge bütçesine ulaştı ve yürütülmekte olan Ar-Ge proje sayısı da 1600'ün üzerine çıktı" dedi.

'AR-GE PROJELERİ İÇİN KAYNAK OLUŞTURULUYOR'

Haluk Görgün, başkanlığın Ar-Ge Dairesi üzerinden yürüttüğü programlara ilave olarak, özellikle şirketlerin kendi imkan ve öz kaynaklarıyla geliştirdikleri ve pazara ürün olarak sundukları sayısız ürünün birçok gelişim projesini tamamladığını söyledi. Görgün, "İhracat faaliyetlerinde bu ürünlerden yeni Ar-Ge projeleri için kaynak oluşturmak üzere çalışmalarına devam ettiklerini görmekteyiz. Ar-Ge faaliyetlerinde üzerinde durduğumuz başlıklar; yapay zeka destekli konumlu kontrol ve karar destek sistemleri, ağ destekli yetenekler ve yeni nesil haberleşme teknolojileri, elektronik harp, otonom hava ve deniz sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, ileri malzeme üretim teknolojileri, motor ve güç sistemleri, itki ve hipersonik kabiliyetler, siber güvenlik, enerji depolama ve güç elektroniği gibi geniş bir faaliyet portföyüdür. Savunma Sanayi Başkanlığı'mızda sonuç çıktıkları sahada ve envanterde net bir şekilde görülen proje örnekleri de bulunmaktadır. DÜFAS bunlardan biridir, ULAK şirketleşen bir projedir, MERCAN/MİRA ve KEMENT projeleri de örnek olarak sıralanabilir. 2024-2028 dönemini kapsayan 12'nci Kalkınma Planı'nda ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının, milli teknolojilerin ve yeteneklerin azami ölçüde kullanılmasını temin ederek karşılanması, kumanda kontrol teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler ve hipersonik teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin destekleneceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ortak aklı esas alan, beraber karar vermeyi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve emniyet güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeyi odak noktasında tutan bir yaklaşımla ve 3373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde Ar-Ge faaliyetlerimize devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'PROJE BÜYÜKLÜĞÜ 44 MİLYON DOLAR'

Görgün, geleceğin harekat ortamını şekillendirecek teknolojilerin yol haritalarının yavaş yavaş şekilleniyor olmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığımızın çeşitli birimlerinde görev yapan personel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK'ın araştırma kurumları ve enstitüleri ile Savunma Sanayi Başkanlığımızın ilgili daireleri arasında çoklu akıl ve çok aşamalı bir süreç işletilmekte, kaynakların ülke menfaatleri ve ihtiyaçları doğrultusunda etkin şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Bugün imzaladığımız projelerde 13 firma, 5 üniversite ve 5 araştırma kurumu ve enstitüsü ana yüklenici veya alt yüklenici olarak yer almaktadır. Bu ekosistemin bilgi üretiminden ürüne giden yolu hızlandıran stratejik bir kaldıraç olduğunu görmekteyiz. Toplam proje büyüklüğünün yaklaşık 44 milyon dolar olduğu, bunun yaklaşık 40 milyon dolarlık kısmının şirketler ile birlikte araştırma enstitüleri ve üniversitelerimiz tarafından yürütüldüğü bilgisini memnuniyetle ifade etmek isterim. Her bir proje bize yeni bir kabiliyet ve yetkinlik kazandıracak, geleceğe dair yeni ufuklar açacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından, 2025 Yılı Ar-Ge Projeleri çerçevesinde 14 yeni projenin sözleşmeleri imzalandı.

Kaynak: DHA

