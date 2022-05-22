Seferihisar'da Tohum Takas Şenliği - Son Dakika
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Seferihisar'da Tohum Takas Şenliği

22.05.2022 10:55

İzmir'in Seferihisar ilçesi, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların ağırlandığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Seferihisar 11. Yerel Tohum Takas Şenliği'ne, doğa ve toprak sevdalısı binlerce ziyaretçi katıldı. Atalık tohumların takasının yapıldığı ve 300 bin sebze-meyve fidesinin ücretsiz dağıtıldığı şenlikte konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Atalık tohumumuz, tarımımız, verimli topraklarımızın işlenmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların ağırlandığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Seferihisar 11. Yerel Tohum Takas Şenliği'ne, doğa ve toprak sevdalısı binlerce ziyaretçi katıldı. Atalık tohumların takasının yapıldığı ve 300 bin sebze-meyve fidesinin ücretsiz dağıtıldığı şenlikte konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Atalık tohumumuz, tarımımız, verimli topraklarımızın işlenmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Seferihisar'da 2011 yılından bu yana "Başka Bir Tarım Mümkün Projesi" kapsamında yürütülen Tohum Takas Şenliği bu yıl da sürdü. 2011 yılından bu yana Seferihisar'daki Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel fideler, tohum takas şenliği ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa ve toprak sevdalılarına dağıtıldı.

Bu yıl da ilgi gören şenliğe, Edirne, Ereğli, Bodrum, Menteşe, Honaz, Ödemiş, Hatay Büyükşehir, Bornova, Buca ve Efes Selçuk belediyeleri de de destek verip stantlar açtı. Binlerce ziyaretçinin ağırlandığı şenlikte 300 bin sebze-meyve fidesi ücretsiz dağıtıldı.

"BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR"

Şenliğin açılışında konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, aklının ve kalbinin aynı saatlerde İstanbul Maltepe'de yapılan mitingde olduğunu söyledi. Yetişkin, "Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yapılan yıldırma politikası hepimize yapılmaktadır. Demokrasi, eşitlik ve adaletin olduğu bir ülke özlemi çeken ve halen bu ülkeden umudunu yitirmeyen halka yapılmaktadır. Buradan bir kez daha söyleyelim. Maltepe'nin sesine ses olalım. Bizi yıldıramayacaklar. Umutsuzluk içinde karanlığa hapsedemeyecekler" dedi.

'BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN' İÇİN SOYER'E TEŞEKKÜR

Türkiye gibi kendi kendine yeten bir ülkenin buğdayını ve hayvan yemini bile ithal eder hale geldiğini vurgulayan Başkan Yetişkin, "Bizim aklımız Maltepe'de fakat tüm Türkiye halkının aklı da yoksullukta, geçim derdinde, evindeki kaynamayan tencerede. Türkiye halkı yoksulluk ile mücadele ediyor. Toplum geçim derdinde. Ama bizim bugün burada atalık tohumumuz, tarımımız için bu kadar kalabalık toplanmamız da başka bir anlayışın sonucudur. Her şeye rağmen doğası, toprağı, emeği için mücadele eden bir anlayışın. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. 'Başka Bir Tarım Mümkün' modeli ile Türkiye'ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"MANDALİNAYA COĞRAFİ İŞARET ALDIK"

Başkan Yetişkin, Seferihisar'a özgü mandalinaya coğrafi işaret alıp markalaştırdıklarını, Düzce köyünde de ilk kez ekinezya ekimi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Topraklarımızda suyu, elektrik enerjisi kullanmadan bölgemizdeki barajdan temin ettik. Vahşi sulamanın önüne geçtik. Coğrafyamızın antik çağlardan gelen ata tohumu 'Topan Karakılçık' buğdayını üretip, bedelsiz dağıtıp alım garantili ektirerek yaygınlaştırmaya devam ettik. Miras yoluyla bölünüp küçülmüş tarım topraklarını katma değeri yüksek ürünlerle Seferihisar'a uygun bitkilerle buluşturarak lavanta bahçeleri oluşturduk. Zeytinyağına katma değer kazandırıp bu yağları 'bilge ağaç' markasıyla satışa sunduk. Belediyemizin fabrikasında ürettiğimiz yağları ihtiyaç sahibi hemşerilerimize dağıttık. Atalık tohumumuz, tarımımız, verimli topraklarımızın işlenmesi için var gücümüzle çalışacağız."

Seferihisar 11. Tohum Takas Şenliği, yerel tohum takası ve fide dağıtımının ardından Shukar Muzika ve Musa Göçmen-Funnist Maestro konserleri ile devam etti.

Seferihisar'da Tohum Takas Şenliği
Seferihisar'da Tohum Takas Şenliği
Seferihisar'da Tohum Takas Şenliği
Seferihisar'da Tohum Takas Şenliği

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Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Türkiye, Tohum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Tohum Takas Şenliği - Son Dakika


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