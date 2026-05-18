Şehit edilen 2 polisimizle ilgili kahreden detay - Son Dakika
18.05.2026 08:01
Takirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden iki polisin şehit edilmesiyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit olurken, saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit olurken, saldırgan ise yaralı ele geçirildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi. Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vali Recep Soytürk ile Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgihan Yücel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI KAMERADA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'u şehit eden saldırganın yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kaçarken kıstırıldı. Polis ekipleri, silah doğrultarak saldırgandan elinde bulunan bıçak ve tabancayı atmasını istedi. Bir süre direndikten sonra bıçak ve tabancayı atan saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bu sırada saldırganı linç etmek isteyen vatandaşları polis ekipleri güçlükle önledi. Hastaneye götürülen saldırganın İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANI SARIKURT: PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN BİRİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'un şehit olduğu saldırıya ilişkin Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere açıklamada bulundu. Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun bulunan Sarıkurt, saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. 

Sarıkurt, "Maalesef 2 polisimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Psikolojik rahatsızlığı olan İstanbul'da yaşayan bir vatandaş hakkında tedavi görmesi ile ilgili mahkeme kararı da alınıyor. Ailesinin de ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri tedavi ettirilmesi üzerine takip ediliyor. Pasajda olduğuna dair ekipler bilgi alıyor. Polis arkadaşlarımız kontrol ediyor. İlk başta bulamıyorlar sonra vatandaşlarla çıktıklarında aldığımız bilgiye göre şüpheli şahıs delici aletle polislerden birine saldırıyor ve şehit ediyor. Sonra diğer arkadaşımızı da şehit ediyor. Hastane yanından bomba ile ilgili değerlendirme oldu ama kolluk kuvvetlerimiz tedbir maksadıyla imha ediyor ama tehlikeli bir durum söz konusu değil. Bu üzücü olaydan sonra 19 Mayıs kapsamında yapacağımız bütün müzikli programları iptal ediyoruz" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise "Çok üzücü bir olay 2 polisimiz şehit oldu. Polislerimizden biri nişanlı, diğeri evli ve bir çocuk babası. İçimiz acıyor" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de, "Gerçekten çok üzücü bir olay. İki kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Allah askerimize, polisimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

