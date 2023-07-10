Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara, felaketin şiddetini gözler önüne serdi - Son Dakika
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Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara, felaketin şiddetini gözler önüne serdi

10.07.2023 12:48

Bartın Irmağı'nın taşması sonucu oluşan sel, hayatı felç etti. Suların bazı bölgelerden çekilmeye başlamasıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, kentteki son durum, drone yardımıyla görüntülendi.

Karadeniz Bölgesi'nde selin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Bartın'daki son durum havadan görüntülendi.

KENT MERKEZİNDEN GEÇEN IRMAK TAŞTI

Birçok kenti selin vurduğu Karadeniz'de, 1000'e yakın da heyelan meydana geldi. Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı Kemerköprü mevkiinde taştı. Irmak boyunca yürüyüş yolları, banklar ve iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı.

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

İŞÇİLER HELİKOPTERLERLE KURTARILDI

Sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarıldı. Kurtarılan işçilerin yakınları ile buluştuğu anlarda gözyaşları sel oldu.

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

SUYUN ÇEKİLDİĞİ YERLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Taşan Bartın Irmağı'nın sularının bazı bölgelerden çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması yapılıyor. Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı. Yalı Mahallesi'ndeki çalışmalara Mehmetçik de katıldı.

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

200 kilogram ile 250 kilogram arasında kuvvetli yağış kentte, Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki durum, havadan görüntülendi.

İşte bölgeden kareler;

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Bartın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara, felaketin şiddetini gözler önüne serdi - Son Dakika


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