Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek için yürüyenleri yalnız bırakmadı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarka Milli İrade Platformu, İsrail saldırılarına tepki göstermek amacıyla İstanbul'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" başlattı. Yürüyüşe Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katılım sağladı.

BEYAZIT MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Sultanahmet'te gerçekleştirilecek yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na gelen kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı. Etkinliğe, kadın ve çocukların geniş katılım göstermesi dikkati çekti.

"ZULME SESSİZ KALMAMAK İÇİN AYASOFYA'YA YÜRÜYORUZ"

Yürüyüşe katılan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zulme sessiz kalmamak için Büyük Filistin Yürüyüşü'nde ailelerimizle birlikte Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyoruz." ifadelerini kullandı.