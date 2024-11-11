Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun ilk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı
yayınlanacak olan ve çekimleri Mardin'de devam eden Kanal D'nin yeni dizisi "Uzak Şehir"
için 'De Mardin' ismiyle özel bir şarkı yazdığı ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosu, Sezen Aksu'nun adapte Türkçe
sözleriyle 'De Mardin' olarak yeniden hayat buldu. Minik Serçe, tüm kadınlara adadığı eserin
sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı. Yazdığı
satırların arasından seçtiği o çok özel sözler, "De Mardin" olarak doğdu.
Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosundan Türkçe' ye uyarlanan eser, Fiorecantu'nun
yorumu ve Sezen Aksu'nun yeni keşifleri Tuba Önal ve Sibel Gürsoy'un vokaliyle hayat
buldu. Minik Serçe'nin kaleme aldığı eserin düzenlenmesini Atakan Ilgazdağ yaparken,
tonmaysterliğini Arzu Alsan ve mix'ini ise Murat Bulut yaptı.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan ve müziğiyle de merak uyandıran
Uzak Şehir için Sezen Aksu'nun usta kaleminden dökülen o sözler;
Be Mardin, Nemrut'un çileli yıldızı
Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları
Yıkarmış bütün günahları
De Mardin de hadi
En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı
Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı
Anlatmalı esasını hadi
Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı
De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım
Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı
Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka'nın.
Bir annenin oğluyla kendisi için verdiği özgürlük mücadelesine, Albora fertlerinin kıyasıya
iktidar savaşına ve etkileyici aşk hikayelerine sahne olacak dizi 'Uzak Şehir' 11 Kasım
Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.
Haberin görselleri;
Son Dakika › Advertorial Haberler › Sezen Aksu'dan 'Uzak Şehir'e Ağıt - Son Dakika
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