Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 18.30 sıralarında Armutalan Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'nin minaresi şiddetli fırtınadan dolayı zarar gördü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşları minareye yaklaşmamaları yönünde uyarırken, yapılan çalışmayla hasar gören kısım indirildi.
Minarenin külahının onarıldıktan sonra yeniden yerine yerleştirileceği öğrenildi.
