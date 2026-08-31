Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: Hayatımızdaki küçük değişikliklerle dünyayı değiştirmemiz mümkün - Son Dakika
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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: Hayatımızdaki küçük değişikliklerle dünyayı değiştirmemiz mümkün

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Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda Haberler.com’un sorularını yanıtlayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, kamu ve STK temsilcileriyle plastik atık krizine köklü çözümler arandığını belirtti. Ağırbaş, termos ve matara kullanımı gibi basit günlük alışkanlıklarla milyarlarca atığın önüne geçilebileceğini vurguladı.

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda Haberler.com’un sorularını yanıtlayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, kamu ve STK temsilcileriyle plastik atık krizine köklü çözümler arandığını belirtti. 

Haberler.com'dan Melis Yaşar’ın sorularını yanıtlayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nın ilk gününde yürütülen çalışmalar ve bireysel atık yönetiminin önemi hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

17 BAKANLIK VE 400’DEN FAZLA TEMSİLCİYLE ORTAK AKIL

Plastik atık krizini vatandaşın gündeminden tamamen çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ağırbaş, Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nın ilk gününde olduklarını ifade etti

Ağırbaş, "Burada 17 bakanlığımız, 40'tan fazla genel müdürlüğümüz, 400'den fazla temsilci var. Son günlerde vatandaşımızın gündemini işgal eden plastik atık kriziyle alakalı önemli bir inisiyatif alıyoruz ve vatandaşımızın gündeminden bu krizin temelli olarak çıkartılmasıyla alakalı bu çalışmayı organize ediyoruz" dedi.

"ÇEVREYİ DAHA AZ KİRLETECEK MODELLER İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Samed Ağırbaş, plastik ithalatından plastiğin bütün konularını 360 derece ele aldıklarını kaydederek, "Vatandaşımızın özellikle kendi hayatında plastiğe ikame ürünler kullanarak çevreyi daha az kirletecek modelleri inşa etmek istiyoruz. Bu bağlamda burada kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, farklı gruplardan insanlar var ve amacımız net: ortak akılla Türkiye'nin bu sorununu çözmek. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi 2017 yılında Sıfır Atık Vakfı'nı kurduğunda buradaki amaç çok netti. 86 milyonun ortak geleceği için kurulan bu vakıf bugün 86 milyonun sorunlarıyla alakalı çalışıyor ve 86 milyon vatandaşımızın sorunlarıyla alakalı çözüm üretiyor" diye konuştu.

"KÜÇÜK ÖNLEMLERLE DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Ağırbaş, "Biz suyumuzu, kahvemizi kendi bardağımızda veya kendi termosumuzda içersek günde 3-4 tane pet şişenin veya kahve bardağının çöpe atılmasını engelleriz" diyerek, "Dünya nüfusu 8 milyar. 8 milyar insandan 1 milyarı bunu yapsa günde birkaç milyar pet şişenin veya kahve bardağının çöpe atılmasını engelleriz. Bu tip küçük önlemlerle, hayatımızdaki küçük değişikliklerle dünyayı değiştirmek mümkün ve 86 milyon vatandaşımız şayet bize inanır ve beraber yol yürürse daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir dünyayı hep beraber inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Vakıf Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: Hayatımızdaki küçük değişikliklerle dünyayı değiştirmemiz mümkün - Son Dakika

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