Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Tutuklu sayısı 6'ya çıktı

Tutuklananlar arasında MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K.'nin de yer aldığı öğrenildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugüne kadar 17 kişi gözaltına alınırken, soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.U. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade ifade verdi.

3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K.'yla birlikte M.U. ve M.Y. tutuklandı. E.U. ise yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.