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Sinemaya 14 yaşında adım atan Fatma Girik, yaşamına 180 film sığdırdı - Son Dakika

Sinemaya 14 yaşında adım atan Fatma Girik, yaşamına 180 film sığdırdı

24.01.2022 11:50
Sinemaya 14 yaşında adım atan Fatma Girik, yaşamına 180 film sığdırdı

"Ezo Gelin", "Boş Beşik", "Kanlı Nigar" ve "Yılanların Öcü" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve dizide rol alan usta sanatçı Fatma Girik, ardında unutulmaz eserler bıraktı.

"Ezo Gelin", "Boş Beşik", "Kanlı Nigar" ve "Yılanların Öcü" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve dizide rol alan usta sanatçı Fatma Girik, ardında unutulmaz eserler bıraktı.

Usta oyuncu, 12 Aralık 1942'de İstanbul Sultanahmet'te dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesine devam ederken 14 yaşında figüran olarak sinemaya adım attı. Henüz 15 yaşında, 1957'de Seyfi Havaeri'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Leke" filminde ilk başrolünü oynadı.

Girik, Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği 1960 yapımı "Ölüm Peşimizde" filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Figüran olarak oynadığı filmlerden birinin setinde tanışan çift, Ün'ün 2017'de 95 yaşındayken vefatına kadar birbirinden hiç ayrılmadı.

Sanatçı, eşinin vefatının ardından verdiği bir röportajda, duyduğu özlemi şu sözlerle aktarmıştı:

"Evimin damı, çatısı çöktü. Hala inanamıyorum öldüğüne. Bazen Bodrum merkeze iniyorum. Bakıyorum saat geç oldu. Aklıma Memduh geliyor. Eve geç kalmayayım, bekler, ilaçları geç kalır diye... Sonra birden nereye yetişeceğim, o artık yok ki diyorum.

Özlemek dünyanın en ağır yüküymüş. Her şeyini özlüyorum. Diş fırçasının üzerine macun sıkmasını bile. Memduh bana, 'Ya Fatocuğum sen güzel macun sıkıyorsun, sen sıksana.' derdi. Her şeyimizi birlikte yapardık. Bir yere gideceğimiz zaman, 'Memduh çok yorgunum gitmeyelim.' dediğimde, 'Giyin, giyin, İnsanlar güzel kadın görsün.' derdi."

Adana ve Antalya film festivallerinde En İyi Kadın Oyuncu seçildi

Kariyeri boyunca 180'in üzerinde filmin yanı sıra birçok dizide de oynayan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1965 ve 1967'de "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü", 1998'de "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 1. ve 3. Adana Altın Koza Film Festivali'nde de yine "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Sanatçı, 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "Aziz Nesin Emek Ödülü"ne layık görüldü.

Fatma Girik, Yeşilçam'ın birçok ünlü oyuncusu gibi, plak yaptı. Sanatçı, 1965'te Öztürk Serengil'le "Aguş/ Aşka Şepke", 1975'te ise "Aşk Düğümü/Su Sızmazdı Aramızdan" adlı 45'liklere imza attı.

Usta sanatçı en üretken olduğu yıllardan, 1957'de "Memiş İş Peşinde", "Leke", 1958'de "İstiklal Uğrunda", "Çakır Eminem", 1960'ta "Üsküdar İskelesi", "Vatan ve Namus", 1961'de "İki Damla Gözyaşı", "Duvaksız Gelin", 1962'de "Küçük Beyefendi", " Cengiz Han'ın Hazineleri", 1963'te "Bulunmaz Uşak", "Yaralı Aslan", 1964'te "Köye Giden Gelin", "Keşanlı Ali Destanı", 1965'te "Kartalların Öcü", "Hırsız", 1966'da "Karakolda Ayna Var", "Avare Kız", 1967'de "Yaprak Dökümü", "Sürtüğün Kızı", 1968'de "Köroğlu", 1969'da "Menekşe Gözler", "Boş Beşik", "Şoför Nebahat", 1971'de "Kerem ile Aslı", "Mahşere Kadar", 1972'de "Leyla ile Mecnun", "Ekmekçi Kadın", 1973'te "Rabia", "Ezo Gelin", "Hz. Ömer'in Adaleti", 1974'te "Talihsiz Yavrum", "Önce Vatan", 1975'te "Ağrı Dağı Efsanesi" ve "Ana Kurban Can Kurban", 1976'da "Kadın Hamlet", 1977'de "Ana Ocağı", "Hatasız Kul Olmaz", 1978'de "Gelincik" ve "Yaşam Kavgası" adlı unutulmaz filmle birlikte çok sayıda yapımda başrol oynadı.

Girik, 1980'de "Bağrıyanık", 1981'de "Kanlı Nigar", 1982'de "Gülsüm Ana", 1984'te "Postacı", "1985'te "Yılanların Öcü" filmlerinde başrolü üstlendi.

Siyasete de adım atan Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de (SHP) 1989-1994 yıllarında Şişli Belediye Başkanı olarak görev üstlendi, bir dönem de televizyonda Söz Fato'da adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Sinemada 1990'lı yıllardan itibaren daha az görünmeye başlayan usta isim, en son 2012 yapımı "Babalar ve Evlatlar" adlı filmde rol aldı.

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Yılanların Öcü, Fatma Girik, Ezo gelin, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinemaya 14 yaşında adım atan Fatma Girik, yaşamına 180 film sığdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinemaya 14 yaşında adım atan Fatma Girik, yaşamına 180 film sığdırdı - Son Dakika
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