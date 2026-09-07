Sinpaş YTS, yeni dönemde de Oktay Kaynarca ile marka iletişimine devam ediyor - Son Dakika
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Sinpaş YTS, yeni dönemde de Oktay Kaynarca ile marka iletişimine devam ediyor

Sinpaş YTS, yeni dönemde de Oktay Kaynarca ile marka iletişimine devam ediyor
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Tasarrufa dayalı faizsiz finansman alanında faaliyet gösteren Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), geçtiğimiz yıl başlayan Oktay Kaynarca iş birliğini yeni döneme taşıyor. Deneyimli oyuncunun geniş kitleler nezdindeki bilinirliği ve güven veren duruşuyla Sinpaş YTS’nin güven ve süreklilik odaklı marka yaklaşımını buluşturan iş birliği devam edecek.

Türkiye’de tasarrufa dayalı faizsiz finansman alanında faaliyet gösteren Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, marka yüzü Oktay Kaynarca ile iletişim çalışmalarını sürdürüyor. İş birliğinin ikinci yılında Sinpaş YTS, Kaynarca’nın yer alacağı yeni iletişim çalışmalarıyla tasarruf finansman modelini geniş kitlelere anlatmayı, marka bilinirliğini artırmayı ve tüketicilerle kurduğu bağı geliştirmeyi hedefliyor.

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve farklı kuşaklar tarafından tanınan Oktay Kaynarca’nın marka yüzü olarak Sinpaş YTS’ye eşlik etmeye devam etmesi, markanın iletişimde benimsediği güven ve süreklilik yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Sinpaş YTS, yeni dönemde de Oktay Kaynarca ile marka iletişimine devam ediyor

Güven odağında güçlü marka uyumu

Ev, araç veya iş yeri sahibi olmak, tüketicilerin uzun vadeli planlama yaptığı önemli finansal kararlar arasında yer alıyor. Sinpaş YTS de bu alandaki iletişim yaklaşımını güven ve süreklilik üzerine inşa ediyor.

Kariyeri boyunca sergilediği güçlü ekran kimliği ve izleyiciyle kurduğu bağla öne çıkan Oktay Kaynarca’nın deneyimi, Sinpaş YTS’nin uzun vadeli hedeflerinde müşterilerinin yanında yer alan güvenilir bir marka olma yaklaşımıyla örtüşüyor.

Bu değer uyumu doğrultusunda Sinpaş YTS, tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelini daha anlaşılır ve erişilebilir bir dille anlatırken Kaynarca’nın geniş kitlelerdeki bilinirliği sayesinde marka farkındalığını ve tüketici nezdindeki güven algısını desteklemeyi amaçlıyor.

“Sen Yeter Ki İste” yeni döneme taşınıyor

Geçtiğimiz yıl Oktay Kaynarca’nın yer aldığı reklam filmleriyle hayata geçirilen “Sen Yeter Ki İste” söylemi, bu yıl da Sinpaş YTS’nin iletişim yaklaşımının merkezinde yer alacak.

İnsanların hayatlarının farklı dönemlerinde değişen beklenti ve önceliklerinden hareket eden yaklaşım ev sahibi olmaktan araç satın almaya, iş yeri yatırımından geleceğe yönelik yeni planlara uzanan farklı hedefleri aynı marka hikâyesinde buluşturuyor.

Tasarruf finansmanı farklı ihtiyaçlara göre anlatılacak

Sinpaş YTS, yeni dönem iletişim çalışmalarında tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelinin işleyişini ve sunduğu seçenekleri daha görünür hale getirmeyi hedefliyor. Tüketicilerin bütçeleri, öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda oluşturdukları tasarruf planları, ev, araç ve iş yeri finansmanına yönelik iletişimin temel başlıklarını oluşturacak.

Oktay Kaynarca’nın marka yüzü olarak yer alacağı yeni dönemdeki çalışmalarla Sinpaş YTS, tasarruf finansmanını tüketicilerin günlük hayatındaki somut planlarla ilişkilendiren iletişim yaklaşımını sürdürecek.

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