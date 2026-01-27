Şişli'de cinayet: Özbek kadın katledildi - Son Dakika
Şişli'de cinayet: Özbek kadın katledildi

27.01.2026 14:39
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Kıskançlık cinayet nedeni.

Şişli'de hurdacı tarafından çöp konteynerinde baş, kol ve bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden şüpheli Dilshod Turdımurotava, "Onunla zaten kavgalıydık. Eve gelip kapıyı açınca, hemen kafasına ütü ile vurdum. Yere düşünce onu bıçakladım. Sonra cesedi parçalara ayırdık. Arkadaşım onun üzerindeki değerli şeyleri sonradan satmak için aldı" dedi. Şüphelilerin cesedi Şişli'de çöp konteynerine bıraktıktan sonra Fatih'e giderek traş olduğu ve kılık değiştirdikten sonra uçak bileti aldığı belirtildi. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin cesedi koydukları valizi taksinin bagajına koydukları anlar yer aldı.

Şişli, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta 24 Ocak'ta meydana gelen olayda çöp konteynerinden hurda toplayan Okan Çetinbaşlar, çarşafa sarılı çöp poşeti içerisinde ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme başlatan polis, alınan parmak izinden cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Durdona Khokimova'nın cesedinin parçalara ayrılarak farklı çöp konteynerlerine bırakanların Khokimova'nın sevgilisi Dilshod Turdımurotava ile Gofurjon Kamalkhodjaev olduğu tespit edildi. Çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen polis, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken olayla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Cinayeti 'kıskançlık' nedeniyle işlediğini itiraf eden Dilshod Turdımurotava, tüm detayları anlattı. Şüpheli ifadesinde Türkiye'ye 16 Kasım 2025 tarihinde geldiğini belirterek "Buraya Özbekistan'ın Taşkent kentinden geldim. Amacım Durdona Khakımova ile birlikte yaşamaktı. İlk önce 1 hafta kadar Otel'de kaldım. Daha sonra evde kiraya çıktım. Onunla sevgiliydik. Zaman zaman buluşuyorduk" dedi.

OLAY GÜNÜ ÖNCE AKSARAY'A GİTMİŞ

Olay gününü anlatan Dilshod Turdımurotava "O sabah saat 10.00 sıralarında kalktım. Arkadaşım Gofurion ile birlikte Aksaray bölgesine gittik. Bir telefon sattık. Onun parasının bir kısmını alıp ben taksiyle geri döndüm. Bir süre sonra Gofurion beni telefonla arayarak Durdona ile buluştuklarını yanlarında bir çocuk olduğunu benim bulunduğum eve doğru geldiklerini söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra yine arayıp bu kez 'Ben çocuğu dolaştıracağım. Siz evde buluşursunuz'" dedi.

'KAPIYI AÇAR AÇMAZ KAFASINA ÜTÜ İLE VURUP ÖLDÜRDÜM'

Aralarında geçen tartışmalar nedeniyle Durdona ile 4-5 gündür konuşmadıklarını anlatan Dilshod Turdımurotava "Evin kapısını, kendisinde bulunan anahtarı ile açtı. Ben hiçbir şey söylemeden başına ütü ile vurdum. Yere düşünce sırtından 4-5 kere bıçakladım" dedi.

'ÇOCUKLA GELMİŞTİ, ONU GÖNDERİP CESEDİ PARÇALADIK'

Kadının hareketsiz kalması üzerine birkaç dakika soluklandığını anlatan şüpheli, "Bu olaylar olurken telefon açıktı ve arkadaşım Gofurion bütün olanları zaten duymuştu. Ona çocuğu hemen geri göndermesini ardından yanıma gelmesini söyledim. O da çocuğu bir taksiye bindirip, Fatih'e geri gönderdi. Bu sırada ben cesedi evin banyosuna taşıdım. 15-20 dakika sonra Gofurion yanıma geldi. Olayı gördükten sonra tekrar dışarı çıkıp iki bıçakla geri döndü. Cesedi birlikte parçalara ayırdık. Siyah çöp poşetlerine koyduktan sonra bavul ve çantalara koyduk" dediği öğrenildi.

'CESET PARÇALARINI PAYLAŞTIRARAK ÇÖP KONTEYNIRLARINA ATTIK'

Taksi çağırarak Şişli bölgesine gittiklerini anlatan şüpheli "Oraya gitmemizin sebebi evden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaktı. O bölge kalabalık bir bölge olduğu için kolay kayboluruz sandık. Taksiden indikten sonra çanta ve bavuldaki ceset parçalarını paylaştırarak çöp konteynırlarına attık" dedi.

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin cesetten kurtulduktan sonra Fatih bölgesine geçtikleri ve kılık değiştirmek için traş oldukları belirlendi. Daha sonra daha önceden tanıdıkları Özbekistan uyruklu kişilerin yardımıyla Gürcistan'a gitmek için sabah saat 07.00 uçağına bilet alan şüphelilerin kaçmalarına saatler kala İstanbul Havalimanında yakalandıkları belirtildi.

ARKADAŞI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan poliste ifade veren Gofirjon Kamalkhodjaev cinayete yardım ettiği iddialarını kabul etmeyerek "Beni eve çağırdığında, zaten her şey olup bitmişti. Cesedi parçalara ayırmış ve poşetlere koymuştu. Ben o işlere yardım etmedim. Daha sonra onun çağırdığı taksiye binerek ceset parçalarını attık" dediği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde ise şüphelilerin bavul ve çanta içindeki ceset parçalarını çağırdıkları taksinin bagajına yükledikleri görüldü.

Kaynak: DHA

