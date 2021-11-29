Son dakika haber: Sivasspor 65 gün sonra kazandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de son 3 puanını bu sezonun 7. haftasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 65 günlük galibiyet özlemini Hatayspor müsabakasıyla sonlandırdı.

Bu sezon lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, Süper Lig'deki 65 günlük galibiyet özlemini, Hatayspor'u 4-0 yendiği maçta sonlandırmayı başardı. Kırmızı-beyazlılar, en son ligin 7. haftasında 25 Eylül 2021 tarihinde Karagümrük'ü 4-0 yenmişti. Yiğidolar, bu maçtan sonra ligde 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.

Ligde 6 maçtır galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, dün oynanan karşılaşmada Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare'nin golleriyle Hatayspor'u 4-0 yenerek 65 gün sonra kazandı.

Yiğidolar'ın bu sezon oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Konyaspor: 1

Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Göztepe: 2

Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Yeni Malatyaspor: 0 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 4 - Karagümrük: 0

Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 2

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Altay: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0

Başakşehir: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 4 - Hatayspor: 0

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)