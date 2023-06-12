SMA hastası Mustafa Yağız'ın yardım paralarıyla ilgili yapılan operasyonda anne tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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SMA hastası Mustafa Yağız'ın yardım paralarıyla ilgili yapılan operasyonda anne tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı

SMA hastası Mustafa Yağız'ın yardım paralarıyla ilgili yapılan operasyonda anne tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı

12.06.2023 15:38

Antalya'da SMA Tip-1 hastası Mustafa Yağız G.'nin tedavisi için toplanan yardım paralarının yasa dışı yollarla kullanılması sonucu anne Didem Ayşe G. tutuklandı. Baba Gökhan G. hakkında da soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı ve 17 araç, 2 arsa ve 1 daire olmak üzere toplam değeri 25 milyon lirayı bulan mal varlığına el konuldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde oturan Didem Ayşe ve Gökhan G. çiftinin 4'üncü çocukları Mustafa, 2018 yılında dünyaya geldi. Çift, 5 ay sonra çocuklarının durumunda şüphelenip, hastaneye başvurdu. Özel hastanede yapılan tetkikler sonucu 9 aylık Mustafa'ya Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı konuldu. Aile, çocuklarının tedavisi için girişimlere başladı. Bir süre sonra baba Gökhan G., 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

167 BİN DOLARI YASAL OLMAYAN YOLLARDAN HESABINA AKTARMIŞ

4 çocuğuyla bir başına kalan anne Didem ise Mustafa için işinden ayrıldı. Ailesi, Mustafa Yağız G.'nin yurt dışında tedavi edilebilmesi için gerekli 33 milyon TL'nin toplanabilmesi için Antalya Valiliği'ne müracaat edip, yardım kampanyası başlattı. Valilik hesabında 26 milyon TL toplandı. Ancak aile, yasal izin olmadan bir yardım kampanyası daha başlattı. Yardımseverlerin gönderdiği 167 bin dolar, şahsi hesaplara aktarıldı.

SMA hastası Mustafa Yağız G.'nin yardım paralarıyla ilgili operasyon: Anne tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı

MUSTAFA YAĞIZ HAYATINI KAYBETTİ

Gönüllülerin durumu fark etmesi ile toplanan paranın valilik hesabına aktarılması istendi ve kampanya durduruldu. Bu sırada Almanya'da yaşayan bir iş insanı tedavi için eksik kalan 7 milyon TL'yi vereceğini söyledi. Ancak iş insanı vereceği paranın valilik hesabına aktarılmasını istedi. Para aktarılamayınca iş insanı yardımdan vazgeçti. Mustafa Yağız G. ise 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

SMA hastası Mustafa Yağız G.'nin yardım paralarıyla ilgili operasyon: Anne tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı

CANLI YAYINDA SUÇUNU İTİRAF ETMİŞ

İddialar sonrası savcılıkta ifadesi alınan Didem G., yasa dışı toplanan paranın evlerinde çıkan yangında kül olduğunu ileri sürdü. Daha sonra Didem G., katıldığı bir TV programında savcılara yalan ifade verdiğini, paranın kendisi tarafından çekilip kocasının bir arkadaşına verildiğini, paralarla lüks araçlar alınıp, oto galeri ve oto yıkama iş yerlerinin açıldığını anlattı. Polis, 9 Aralık 2022'de Didem G.'yi canlı yayında gözaltına alıp, sorgulamak üzere Antalya'ya getirdi.

SMA hastası Mustafa Yağız G.'nin yardım paralarıyla ilgili operasyon: Anne tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı

ANNE TUTUKLANDI

SMA hastası olan ve yardım toplama sürecinde hayatını kaybeden Mustafa Yağız G.'nin tedavisi amacıyla valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında anne Didem Ayşe G. tutuklanırken, cezaevinde olan baba Gökhan G. hakkında da yasal işlem yapıldı.

25 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MALLARA EL KONULDU

Ayrıca toplanan yardım paralarını kullandığı belirlenen 2'si cezaevinde 10 şüpheliden 8'inin yakalanması için 'Beyaz Kelebek' adı verilen operasyonu başlatıldı. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin dolar, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartların yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek Başka suçlardan cezaevinde olan 2 şüpheli hakkında da bu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (21)
  • Ozay Metin: suriyelilere milyar dolar harcamaya devam Cevap Yaz 16 24 Yayından Kaldır
  • Anazarbus : Sma hastası evlatlarımız zamanla ve kaderle yarışıyor. Ama bu tip hastalar için bir havuz hesabı olmalı... Bunun için emin kişiler duruma müdahil olmalı. Yoksa yapılan yardımlar ailenin zevkü sefası için mi yapılıyor diye bir şüphe oluşursa bir çok yardım bekleyen evladımız zarar görür Cevap Yaz 47 0 Yayından Kaldır
  • suna genç: Sağlık Bakanlığı bu hastalar için bir yardım birimi kurarak yardım hesabı açmalı ve şeffaf şekilde isteyen vatandaşlar bağışları buraya yapmalı. Bu birim ülke'de tüm SMA hastalarının ilaçları, bakımları ve onunla ilgilenmesi için çalışmayacak olan annesine düzenli maaş bağlamalı. Cevap Yaz 63 0 Yayından Kaldır
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Mustafa Yağız, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMA hastası Mustafa Yağız'ın yardım paralarıyla ilgili yapılan operasyonda anne tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMA hastası Mustafa Yağız'ın yardım paralarıyla ilgili yapılan operasyonda anne tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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