Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Haberin Videosunu İzleyin
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak
19.12.2025 11:06  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak
Haber Videosu

Adana'da, kentin cazibe merkezlerinden Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.

Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak iş yerlerine ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanları, gölün üzerine kadar yayıldı. Çeşitli dönemlerde bu işletmeler belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi.

UYUŞTURUCU OLAYLARI TEPKİ ÇEKTİ

Aradan geçen yıllarda gölün çevresindeki bulvarlar yenilendi, yeni yollar açıldı ve çevreye lüks binalar yapıldı ancak adadaki çirkin görüntü aynı kaldı. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da tepkilere neden oldu. Emlak değeri yüksek bölgedeki ruhsatsız iş yeri sahiplerinin adaya girenleri hanutçuluk yaparak mekanlarına davet etmekte ısrarcı olmaları da şikayetleri artırdı.

Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

4 GÜN SÜRE VERİLDİ

Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı. Sayısı 50'yi aşan iş yeri sahiplerine 23 Aralık gününe kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Adanın boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

"MESİRE ALANI YAPILMALI"

Bölgede yaşanan görüntü kirliliğinin giderilmesini isteyen Şahin Ulupınar, alanın kirlilikten arındırılarak adanın mesire ya da piknik alanı haline getirilmesini istediğini söyledi. Ulupınar, "Burada ciddi bir görüntü ve çevre kirliliği oluşmuş durumda. Alan, suyun içine kadar kurulan bici bici ve salep tezgâhlarıyla dolmuş. Bu durum hem çevreyi kirletiyor hem de bölgenin görünümünü bozuyor. Buraların kirlilikten arındırılarak daha düzenli ve estetik bir hale getirilmesini istiyoruz. Ayrıca bazı bici bici dükkanı sahiplerinin, içme suyu hatlarını kendi işletmelerine yönlendirerek vatandaşların kullanması gereken alanları işgal ettiği görülüyor" dedi.

Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

"GELDİĞİMİZDE HOŞ MANZARALARLA KARŞILAŞMIYORUZ"

Adayı düzenli olarak ziyaret ettiğini belirten Samet Durmuş ise yıkım kararının doğru olduğunu söyledi. Durmuş, "Burada hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliği yaşanıyor. Ailemle ve arkadaşlarımla geldiğimde hoş manzaralarla karşılaşmıyoruz. Buraların daha düzenli ve tertipli olmasını istiyorum. Esnaflarımız açısından üzülüyorum ancak Adana'nın genel görünümü açısından, spor ve koşu alanları gibi düzenlemelerin yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Seyhan Baraj Gölü, Şehir Hastanesi, Adana, Polis, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Diğer bazı şehirlerde olduğu gibi belediye ye ait bir iki tesis olmalı temiz ve uygun fiyatlı. bunun dışında oluşuma izin verilmemesi gerekli 25 0 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    neden abd adası oluyormuş ... 15 0 Yanıtla
  • a419021Z a419021Z:
    Birde burada alkol içmeyi yasaklasalar en azından ailemizle gidilebilecek bir alan olur 8 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Tabiki senelerdir vardı o pis görüntü niyese siteler yapıldı bu olay başladı heryer ormandı menderes yama yapıldı zenginlere site yapıldı kimse ses ettmedi adalet zengine hetzaman malesef 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular için son gün Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün
Hastalarını zehirleyerek öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu Hastalarını zehirleyerek öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu
Kenan Yıldız, Juventus’ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı Bakan Işıkhan: Şu an ortada rakam yok Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Şu an ortada rakam yok
Türkiye’de en soğuk yeri İlçe buzdan şehre döndü Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Bahçeli: İmralı’nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok
Fenerbahçe’nin yıldızı gemileri yaktı ’’Oynamak istemiyorum, ben gideceğim’’ demiş Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! ''Oynamak istemiyorum, ben gideceğim'' demiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Şehit kızının mezardaki babasına sorduğu soru kahretti Şehit kızının mezardaki babasına sorduğu soru kahretti
Fil sürüsü köylülere saldırdı 4 kişi ezilerek can verdi, tehlike geçmiş değil Fil sürüsü köylülere saldırdı! 4 kişi ezilerek can verdi, tehlike geçmiş değil
Ferdi Kadıoğlu Brighton’da ayın oyuncusu seçildi Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi
Fenomen Melis Deniz intihar mı etti Beklenen açıklama geldi Fenomen Melis Deniz intihar mı etti? Beklenen açıklama geldi

12:10
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM’ye sundu 15 başlıktan oluşan raporda SDG şartı var
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! 15 başlıktan oluşan raporda SDG şartı var
11:38
Bakan Tunç açıkladı Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak
Bakan Tunç açıkladı! Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak
11:37
Uyuşturucu operasyonunda oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı
11:12
Fettullah Gülen’in yeğeni Yasir Gülen İstanbul’da yakalandı
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı
11:10
Fenerbahçe, Samsunspor’un yıldızını radara aldı
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı
11:01
Livakovic Fenerbahçe’ye haber gönderdi: Kabul edin
Livakovic Fenerbahçe'ye haber gönderdi: Kabul edin
10:46
’Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi’ diyen Seda Sayan ilk kez konuştu
'Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi' diyen Seda Sayan ilk kez konuştu
10:40
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor İstanbul’da 10 yıl sonra bir ilk
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk
10:21
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye’de dahil oldu
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye'de dahil oldu
10:11
“Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı“ iddialarına Süleyman Soylu’dan yanıt
"Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt
09:37
Soğukkanlı katil Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı
09:29
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 12:21:54. #7.11#
SON DAKİKA: Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.