Son dakika! Aydemir'in talebine Bakan Selçuk'tan onay - Son Dakika

Son dakika! Aydemir'in talebine Bakan Selçuk'tan onay

04.11.2020 11:57
Son dakika! Aydemir'in talebine Bakan Selçuk'tan onay, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı etabı görüşmelerinde talep ettiği, Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi açılması önerisi kabul edildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı etabı görüşmelerinde talep ettiği, Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi açılması önerisi kabul edildi.

Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, 'Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Erzurum için talepte bulunduğumuz Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi, Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un kabul müjdesiyle karşılanmıştır. Hayırlı olsun inşaallah. ' dedi.

Aydemir Beklentileri Seslendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Yılı Bütçesi görüşmelerinde Erzurum'a yönelik talepleri dile getirdi, yapımı devam eden eğitim ve öğretim projelerine yönelik beklentileri aktardı, Atatürk Üniversitesi ve ETÜ ile ilgili paylaşımda bulundu.

Eğitimde Erzurum Projeleri

Milletvekili Aydemir, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi sunumunda, Erzurum Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi kurulması, Atatürk Üniversitesi Çoklu Otopark Projesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kampüsü Projesi, Açık Öğretim Fakültesi Hizmet Binası Projesi, Atatürk Üniversitesi Batı Kampüsü Projesi, ETÜ Dijital Eğitim Projesini gündeme getirdi. Milletvekili Aydemir, Hınıs, Tekman, Palandöken, Yakutiye, Aziziye ve Köprüköy ilçelerinde yeni derslik ve okullara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Aydemir YÖK'e Talepleri İletti

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ülke ve bölgenin iki yüz akı yüksek eğitim kurumları olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde projelere dönük beklentileri dillendirip, YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan müzaharet istedi.

Eğitimde Ak Reform

AK Parti iktidarı döneminde Milli Eğitim odağında da reformlar gerçekleştirildiği, hayati yatırımlar yapıldığı, ülkenin her ilinde olmak üzere 200'ü aşkın üniversitenin kurulduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Noksanlarımız yok mu? Elbette var. Hayat her gün önümüze başka sayfalar açıyor. Biz okullaşma oranlarını çok artırdık ama yetmiyor, kifayet etmiyor, bugün yine ihtiyaç var. ' dedi.

İlçelerin Okul ve Derslik Talebi

Milletvekili Aydemir, 'Erzurum bağlamında söyleyeyim: Erzurum'da şu anda Hınıs'ta, Tekman'da, Palandöken'de, Yakutiye'de, Aziziye'de, Köprüköy ilçelerimizde okullara ihtiyaç var. Bunu söyleyeceğiz, konuşacağız, siz de söylüyorsunuz. Yani her şey mütekamil demek doğru değil, elbette ki kamil hale getirmeye çalışıyoruz. ' kaydını düştü.

Aydemir'den Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi Talebi

Erzurum'da mekan ve adreslerin bir hususiyet ifade ettiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, 'Erzurum tarım ve hayvancılığın zirve bulduğu bir il. Burada bir okula ihtiyacımız var, okulun adı "Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi." Bunun yeri de var, şu anda Aziziye ilçemizde yatılı okul var, orada çok az sayıda öğrencimiz var, onlar bir başka yere plase edilerek, yönlendirilerek burası pekala bu mevzuda eğitime açılabilir. Böyle bir ihtiyacımız var, hususen talep ediyorum. ' dedi.

'Atatürk Üniversitesi özel ve güzide bir yüksek öğretim kurumu'

Atatürk Üniversitesinin yaklaşık yetmiş yıla varan bir serencamı olduğu, ülke çapında bir yüz akı eğitim kurumu hüviyetini taşıdığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Bütün üniversitelerimiz öyledir. Elhamdülillah, 200 küsurun üzerine çıktık, hepsi de nitelik ifade ediyor, hepsinde de bir özel gayret var, hepsi de milletin gönlünde, yüreğinde özel yer etti. Ama Atatürk Üniversitesinin ismi de özeldir, eğitim zemini de çok özeldir. Dolayısıyla, birtakım projelerimiz var, geliştiriyoruz, yapıyoruz. ' diye konuştu.

Erzurum Üniversitelerinin Yürüttüğü Projeler

Yürütülen projelerle ilgili destek talebinde bulunan Milletvekili Aydemir, Atatürk Üniversitesine yönelik olarak, 'Bir çoklu otopark projemiz var. Kazım Karabekir Eğitim Fakültemiz var. Kampüsün içerisinde yeni bir bina lazım. Böyle bir projemiz var, özellikle müzahir olmanızı istirham ediyoruz.

Yine, Açıköğretim Fakültesi, kendi parasıyla yapacak; bir idari bina ve depo projesi yürütülüyor. Onda bir talebimiz yok. Bunlar tabii, size söylerken Maliye Bakanlığına yönlendirme adına ben bunları özellikle söylüyorum ve o bütçelerde de konuşacağız. Batı Kampüsümüz var, büyüdü üniversitemiz, orada yemekhane ihtiyacımız var, ona dönük bir not düşüyorum. Yine kütüphane ihtiyacımız var.

Erzurum Teknik Üniversitesi; Erzurum'da, Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok özel bir anlam ifade ediyor ve epeyce de bir mesafe aldı, şimdi dijital eğitime dönük bir gayretleri var. Bir proje gelmesi durumunda, hususi bir sahiplenme üzere olursak çok memnun oluruz. ' dedi. - ERZURUM

Son dakika! Aydemir'in talebine Bakan Selçuk'tan onay
Son dakika! Aydemir'in talebine Bakan Selçuk'tan onay

Milletvekili, Erzurum, Atama, Tarım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Aydemir'in talebine Bakan Selçuk'tan onay - Son Dakika


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